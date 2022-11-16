外資再買115億元 台股瞄準半年線

外資再買超百億 銀彈瞄準半年線

美股周二勁揚，台股維持多頭走勢，16日開盤上漲91.54點，隨後漲逾百點，一度至14,657.66點，站上半年線；帶領台股攻高要角台積電（2330）開盤上漲11.5元，高價來到494元，準備迎接500大關。台股連日大漲，市場警覺心起，部分獲利了結賣壓出籠，大盤一度翻黑，爾後又強勢走紅，多空激戰。盤中權值股表現各異，台積電繼續走強，聯發科（2454）穩揚1％，聯電（2303）下跌2％，大立光（3008）盤下震盪。12：30過後，指數一直於盤下游走，終場小幅收黑下跌8.96點，為14,537.35點，量能小幅收斂為2,826億元。今日外資（不含外資自營商）買超115.8081億元，投信買超8.99億元，自營商賣超66.725億元，三大法人買超58.07億元。

電子股太吸金，台積電無懼大盤翻黑，仍收高約1.5％，為487元。傳產金融失去舞台，今日金融類股指數下跌逾1％，傳產方面，水泥、食品、塑膠、紡織、鋼鐵等全面下挫。航運平盤震盪，由散裝當家，裕民（2606）、新興（2605）收紅，貨櫃三雄僅萬海（2615）獨漲，長榮（2603）、陽明（2609）下跌；航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）多方不給力，跌幅超過1％。高價股中，股王股后雙雙震盪下跌，終場股王信驊（5274）下挫1.6％、股后大立光（3008）上漲0.2％，王后價差僅15元。千金股旭隼（6409）同樣漲勢修正，半導體的力旺（3529）則跟隨大盤攻上1,500元大關。

巴菲特旗下波克夏公司披露上季大買台積電ADR，台股展開有「積」之彈，今日一度攻上半年線，惟短線漲多陷入震盪，終場指數小跌8.96點，5日RSI為89.57，10日RSI為78.68，9日K值為94.44，9日D值為91.96，20日乖離率為9.38。外資15日大買，接連三日共計買超台股達1212.25億元；包括上周五（11日）買超約488.4億元為史上第三高，本周一（14日）買超近375.9億元為史上第七大，加上周二再買超近348億元，三個交易日買超金額皆在前十大之列。台股今日休息，外資仍站多方買超百億元，投信買超8.99億元，三大法人買超58.07億元，銀彈攻勢瞄準半年線。

指數跳空連三紅後周三多方休息，第一金投顧董事長陳奕光認為，台股本波反彈將可望延續至九合一大選，並一路上攻「萬五」，而選後至12月13日美國聯準會（Fed）貨幣政策會議前將成為臨界點，該期間若再破「萬五」、守穩「萬四」，投資人可逢低進場，並一路抱股過農曆年，期待金兔年行情。康和證券投資總監廖繼弘提醒，9周KD值已交叉向上，大盤至少有三至五周的的時間波反彈行情，不過台積電和月線正乖離率急拉至20％上下，大盤的月線正乖離率也達10％上下，提防短線漲多拉回，但9日KD值長時間高檔鈍化，短線即便漲多拉回，整理後仍會再攻堅。

（時報資訊 張嘉倚）

台積電續漲7元 台股小跌8點力守14,500點關卡

台指期今天結算，台積電今天開高震盪，收盤上漲7元，以487元作收；台股上下震盪達176.6點，指數終場收在14,537.35點，小跌8.96點，力守14,500點關卡，成交值新台幣2,826.21億元。

受到台積電ADR大漲逾10％激勵，台積電今天股價開高攻至494元，盤中漲勢收斂，終場收在487元，上漲7元，漲幅1.46%。整體電子類股指數上揚0.71%，為盤面多頭指標。

傳統產業股普遍下挫，包括水泥、食品、塑膠、紡織、機電、電纜、玻璃、鋼鐵、橡膠等類股指數同步下挫逾1%；金融股指數也下跌逾1％，同樣表現疲弱。

（中央社）

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