台積續攻 華新、聯電帶量翻黑 13檔衝漲停

台股今（16日）加權股價指數收盤報14,537.35點，跌8.96點，跌幅0.06％，成交量為2,826.21億元。權王台積電今日繼續上攻，收盤漲7元至487元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計瑞鼎、晶豪科、生華科、基亞等13檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以半導體、電子類股波動最大，分別上漲1.3％、0.71％，油電、食品、水泥類股跌幅明顯，分別下跌2.91％、2.01％、1.97％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達6％的有16檔，前5名皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為瑞鼎（3592）、晶豪科（3006）、達能（3686）、東哥遊艇（8478）、華擎（3515）、麗臺（2465）、高林（2906）、芯鼎（6695）、銘旺科（2429）、材料-KY（4763）。

上市股今跌幅超過4％的有14檔，收盤跌幅前10名有跌停的康控-KY（4943）及同開（3018），其餘依序為南染（1410）、瑞利（1512）、勝悅-KY（1340）、天瀚（6225）、科風（3043）、東科-KY（5225）、合機（1618）、隴華（2424）。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、聯電（2303）、三商壽（2867）、台積電（2330）、群創（3481）、臺企銀（2834）、友達（2409）、台泥（1101）、鴻海（2317）、華航（2610）。其中成交量最大的兩檔華新及聯電皆紅翻黑。華新成交張數為161,698張，跌幅0.72％，收報48元；聯電成交張數為129,555張，跌幅2.90％，收報45.25元，

上櫃有14檔7％以上漲幅，收盤漲幅前10名為有生華科（6492）、基亞（3176）、逸達（6576）、京晨科（6419）、昱捷（3232）、高端疫苗（6547）、及成（3095）、笙泉（3122）、青雲（5386）、旺矽（6223），前8名皆為漲停。

今日上櫃有13檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有永利聯合（8080）、瑞築（6198）及駿熠電（3642），3檔跌停，其餘為岳豐（6220）、合邦（6103）、凱衛（5201）、益鈞環科*-新（6912）、昇達科（3491）、萬國通（9950）、欣大健康（4198）。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、榮剛（5009）、台康生技（6589）、智擎（4162）、鈺創（5351）、世界（5347）、建錩（5014）、新盛力（4931）、光洋科（1785）、精材（3374）。

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