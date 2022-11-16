投資人注意！這5家財報沒改善 明年恐下市

LED晶片廠新世紀（3383）熬不過景氣寒冬，15日宣告破產震撼市場，證交所提醒，有5家公司包含瑞利（1512）、東訊（2321）、科風（3043）、誠創（3536）、天瀚（6225）今年度財報若未能改善，將停止買賣，提醒投資人注意。

證交所統計，瑞利、東訊、科風、誠創因每股淨值低於3元，天瀚每股淨值低於3元且會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核（核閱）報告，將於2023年4月屆滿3年。若5家公司公告申報今年度財報未能改善，將停止買賣，提醒投資人注意。

此外，隆銘綠能（更名前為同開，股號3018）未依法令期限公告申報今年第3季財報，自17日起停止上市有價證券買賣。另外，中福（1435）及如興（4414）先前因未依法令期限申報第2季財報，已經停止交易，又未公告申報第3季財報，併案停止交易。

康控-KY（4943）依規定公告申報第3季財報，但每股淨值已低於3元，及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性核閱報告，將列為全額交割股並採分盤交易。

華冠（8101）先前為全額交割並採行分盤集合競價交易方式，第3季財報顯示每股淨值回升至3元以上，將取消分盤交易，但仍列為全額交割股。

證交所強調，上市公司退場機制已於2020年4月1日起實施，若因每股淨值低於3元或因簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核（核閱）報告，於3年內未能改善，將停止交易；停止交易滿6個月後仍無法改善將終止上市。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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