台積人出套房 2徵兆空軍不死 8檔多頭發車

在股神巴菲特的加持下，台積電（2330）昨（15）日驚艷台股，暴漲35元至480元，漲幅達7.87%，市值重登12兆大關，先前參與補助購股的台積電員工也從套房出來。不過，對於台股多頭行情是否穩了？專家表示，大盤跟台積電大漲時，融券張數不減反增，顯示空軍仍不死心，軋空行情才要開始，而大盤、台積電短期都還有上漲空間，投資人可高波獲利、拉回買進，年底勝率大。

台積電此前於5月間通過全球員工購股計畫， 10月初開始委外進場幫員工購買自家公司股票，當時傳出均價不含補助約440元，11月接近390元；不過，後來台積電一度下滑到370幾元，有不少人認為台積員工因此住套房，甚至在PTT引起討論。

隨著巴菲特旗下的波克夏海瑟威花41.2億美元大買台積電ADR，台積電股價直逼500大關，這些參與補助購股的台積電員工有機會賣出先賺一波現金，而台積電對補助員工購買的股票並無買賣限制，只要員工近期賣出，都可以獲利。

眼看台股跟台積電近日大漲，多頭已經蓄勢待發，是否已經到了可以無腦多頭，一路反攻的買進？摩爾投顧分析師張貽程表示，巴菲特大買台積電ADR將引發「神仙指路」效應，帶動國際重量級法人資金以各種形式參與台股投資，很有機會以滾雪球方式帶動台股成交量與買盤力道；但台股這波反彈，散戶並未積極進場，在大盤創高之際，本周融券不減反增2.12萬張，台積電大漲時融券也創今年來新高的2470萬張，顯示空軍還不死心，軋空行情才要開始，大盤和台積電都還有續漲空間。

展望接一下來的操作，張貽程建議，台積電市最強多頭火車頭，現在已經發車，而其他族群龍頭如IC設計聯發科（2454）、封測廠日月光（3711）、被動元件國巨（2327）、IP矽智財創意（3443）也都彈至新高，投資人可跟著外資順勢操作並參考年底作帳行情集團股，包括華新（1605）、聯電（2303）、裕隆 （2201）等，高波獲利、拉回分批買進，年底操作勝率相當高。

（旺得富理財網 李澍）

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