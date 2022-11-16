11/16盤中熱門焦點股

今（11/16）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）台積電月線乖離大 等待趨勢穩定

康和證券投資總監廖繼弘認為台積電15日最高價（還原權值）與月線乖離達21.69％，基於過去兩次的前車之鑑，建議投資人避開乖離過大時的追高短套風險，等待趨勢穩定。

台積電前兩次與月線乖離頗大的分別是今年1月17日歷史高點668元（還原權值）與月線正乖離19.07％，及2021年1月21日的最高價（還原權值）與月線正乖離28.76％，兩次均衝高後就走跌。

廖繼弘認為，目前台積電與過往晴空萬里、無利空的局勢不一樣，未來美中科技戰演變及美國扶植本國及日本半導體的雜音，都對台積電造成深遠的影響。短線上，因全球股市強勁反彈走揚及美元轉弱，台股漲勢後來居上，周KD已黃金交叉，此次反彈行情比今年前三次都更強。

永豐投顧總經理李學詩表示，台積電利空洗禮，10月25日370元底部確立，短中期也提供台股12,629底部確立的訊號，目前台積電每股淨值近100元，股價淨值比4倍、400元是長期不錯的投資價位。

（工商時報 王淑以）

（2）Q3攀峰＋Q4不淡 旺矽亮燈攻5月高價

半導體測試介面及設備廠旺矽（6223）營運暢旺，2022年第三季、前三季獲利齊創新高，且第四季營運淡季不淡，全年營收雙位數成長創高可期。旺矽股價今（16）日開高後攻上漲停價104.5元，創6月中以來5個月高點，早盤維持近8.5％強勁漲勢。

旺矽第三季業內外皆美，合併營收19.36億元、歸屬母公司稅後淨利3.65億元齊創新高，每股盈餘（EPS）3.88元。前三季合併營收55.4億元、創同期新高，歸屬母公司稅後淨利9.73億元、每股盈餘達10.34元，已賺逾1股本、並提前改寫年度新高。

旺矽第三季成長動能暢旺，主要受惠來自半導體客戶的測試需求暢旺，持續挹注成長動能，配合新台幣貶值帶動業外匯兌收益增加。公司表示，來自高速運算（HPC）、5G、數據中心、AI與車用電子的測試需求，持續帶動旺矽探針卡營收成長。

（時報資訊 林資傑）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電（2330）：外資持續回補買超+昨夜ADR續飆10.52％，股價再開高10.5元、最高達494元，但反壓增強，490關沒站穩。

2.華擎（3515）：伺服器＋工業電腦雙動能，Q4營運觸底回升，早盤漲停鎖住。

3.麗臺（2465）：高階企業顯卡需求穩定，Q4業績拚轉盈，今早一度大幅彈漲近8％。

4.綠電（8440）：LME銅價上漲有助營收，早盤先行反應、漲幅一度逾6.5％。

5.材料-KY（4763）：前三季合併獲利8.98億元，每股賺15.47元，獲外資連4買，盤初差一檔亮燈漲停，逼近兩年高位。

6.京晨科（6419）：Q3每股賺3.95元，前三季EPS5.65元，連兩日亮燈漲停，站上10個月高點。

7.寶齡富錦（1760）：前三季獲利2.79億元，每股賺3.25元，價量俱揚彈升逾3％，收復月季線。

8.達能（3686）：完成彌補虧損減資，前三季每股虧0.31元大幅縮減，連拉2根漲停，攻克半年線。

9.聯電（2303）：外資買超不手軟、昨夜ADR大漲4.99％，惟盤初股價開高又翻黑，跌幅約2％。

10.第一銅（2009）：中國新冠病例增，LME銅價漲勢暫停，昨外資轉賣超，盤初股價回落近3％。

11.東陽（1319）：AM市場拉貨力道強，業績可望續成長至明年Q1，吸引外資連日買超，昨投信加入多頭行列，盤初股價漲約3％，衝過月線。

12.高林（2906）：5日線揚升，不理昨外資賣超595張，盤初股價續飆逾5％，衝2個月波段高點。

13.金像電（2368）：明年營收拚雙位數成長，股價來到95元之上高檔區震盪，早盤強勢攻高2％，百元之前震盪。

14.信邦（3023）：Q3獲利與EPS創單季新高、Q4拚不淡，低檔買盤積極，今早重回5日線走強。

15.鴻海（2317）：大摩調降其iPhone出貨量，雖然外資昨日買超逾8000張，攻高受阻，頻頻翻黑。

16.帆宣（6196）：台積在美擴廠，手中訂單看增，一度攻高逾4％再創反彈高點。

17.華固（2548）：前3季EPS達10.9元，奪營建獲利王，穩中透堅守在5日線。

18.弘塑（3131）：台積概念股，大盤翻黑不改強勢，攻高半根漲停板。

19.聯發科（2454）：推4K120Hz電視新平台，終端產品明年Q1上市，股價續攻738元新高後壓回平盤。

20.威鋒電子（6756）：第4季營運展望保守，季營收估減逾8％明年力拚持平，股價補漲攻200元。

21.力旺（3529）：Q3每股賺5.45元，權利金持續長期成長趨勢，股價抗震續攻1500元新高。

22.新唐（4919）：第四季營運估暫蹲，但車用產品依舊穩定貢獻，法人續挺支撐股價穩揚。

23.長榮（2603）：Q3及前三季獲利在貨櫃三雄表現最佳，前三季EPS為68.88元，低檔買盤帶動股價翻紅。

24.裕民（2606）：短期運價不振，周二BDI指數續挫近2％；前三季每股盈餘4.62元支撐，股價再攻44元高點。

25.華新（1605）：外資昨擴大買超，帶動早盤開高，唯當沖客搶進，股價一度翻黑。

26.美時（1795）：基本面、籌碼面雙優，一度放量勁揚6％，衝上180元2個月高價。

27.保瑞（6472）：前三季EPS13.15元，賺贏去年全年，躍居製藥業獲利王，獲外資連3買，日K連4紅，改寫天價411元。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）Q3「績」昂 保瑞站高崗

保瑞（6472）併購安成藥9月起納入營收，第3季繳出漂亮成績單，股價開高後雖一度壓低，但低接買盤踴躍，股價再度翻紅，漲幅在1.5％以上力守高檔。

保瑞原本在CDMO佈局上就使得營收與獲利有穩定成長，9月併購安成藥納入營收後營運動能更加顯著，連續兩個月營收年增率都超過3倍，第3季財報安成藥營收與獲利貢獻僅僅只有1個月，後續完整季度的貢獻，將有更大的挹注。

針對第三季所併購的「伊甸生醫CDMO業務在台資產」與「安成藥」，保瑞表示，伊甸生醫目前具備數個500L生物反應器，並已通過歐盟品質授權人（QP）稽核和衛福部食藥署審核通過，將可提供一站式的上下游開發，為客戶生產臨床和商業量產藥物，根據客戶量產上市的時程，目前已計劃進一步投資以拓展產能規模。

安成為國際性的全方位學名藥廠，成功商業化具高度市場利基之特殊學名藥及505B2新劑型藥，治療胃食道逆流的Dexilant學名藥9月已獲美國FDA藥証並已出貨美國準備上市中。旗下以無菌製劑生產的景德廠，10月接受FDA查廠過程順利，目前等待後續流程；若順利通過，景德將成為台灣首座符合美國FDA規格的處方用藥眼藥水製造廠，安成兩張申請中美國眼藥將有望取証。

（時報資訊 郭鴻慧）

（5）少量多樣＋漲價成功 聯一光獲利進補

聯一光（3441）轉攻少量多樣高毛利產品策略奏效，且產品在供應鏈具「不可被替代性」價值，在客戶訂單強勁下順利調漲售價，推升第3季毛利率攀升至46.1％，創下單季新高，亦是光學廠中毛利率第2高，由於第4季毛利及獲利維持水準，聯一光董事長陳忠政預期，第4季有機會比去年同期好；若以聯一光前3季獲利來看，今年獲利可望挑戰歷年新高，雖然明年大環境「不容樂觀」，聯一光營運應該與今年差不多，整體獲利表現會比營收好。

聯一光為光學上游玻璃毛胚廠，擁有各國各廠商的材料，包括德國肖特、日本小原等，且聯一光與上游保持良好互動關係，在品質、交期能充分滿足客戶期待與要求，連中國最大國營光學廠光明光電都願意把聯一列為第一優先考慮廠商，加上公司自去年開始改變策略採取接少量多樣產品，搭配部分材料價格調漲，讓公司今年營運無畏全球總體經濟不佳影響，毛利率及獲利逆勢衝高。

陳忠政表示，聯一光的營運可分兩大區塊，包括量產型的車載鏡片，以及少量多樣的各式醫療、軍工、無人機、IoT鏡片、人造衛星等，前者有市場行情，價格不會有太大變化；但後者則因為聯一光具備「不可被替代性」，除了技術優異能力之外，更擁有近千項、全球最完備的毛胚原料奧援，因此得以在今年啟動漲價，推升公司毛利率及獲利。

（時報資訊 張漢綺）