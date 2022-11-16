連漲後賣壓來了 台股早盤震盪 台積續漲

台股加權指數16日開高在14,637.85點，權王台積電（2330）開在491.5元，較15日大漲11.5元，逼近500元關卡，並帶動大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）等紛紛往上，資金擴散到台積電概念股如弘塑（3131）、雍智（6683）等，早盤股價也跟著沾光。

惟獲利了結賣壓也隨之湧現，台股早盤漲幅收歛，上漲70餘點，指數一度飛躍半年線14,574點反壓，至9點20分後震盪翻黑。

美國最新生產者物價指數（PPI）暗示通膨有降溫跡象、引發聯準會（Fed）可望放緩升息步伐的期待，美國四大指數甩脫俄羅斯飛彈疑似落入波蘭所引發的震盪，終場全面走高。

道瓊工業平均指數11月15日終場上漲0.17％（56.22點）、收33,592.92點。

那斯達克指數上漲1.45％（162.19點）、收11,358.41點，創9月20日以來收盤新高。費城半導體指數上漲3.03％（82.56點）、收2,810.61點

國票投顧分析，台股15日量價齊揚，以一根中長紅K逼近半年線，短線漲勢未見放緩，仍具備上漲動能，指數波段高點可期。

此外，雖然台股面臨半年線關卡，然而預期台股昨天強勢突破下降壓力線，加上台股連續跳空以連三紅之姿飆漲，短線可望逼出停損空單，為台股增添上漲的燃料，指數應可維持短多格局不變。

惟需留意台指期結算，目前買權最大未平倉量落在14,800點，台股上檔空間相對有限，須提防波動加劇。

選股瞄準以台積電為首的半導體相關族群，看好相關族群可望在台積電帶領之下吸引買氣，短線具一定市場熱度，可望延續漲勢。

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