11/16盤前｜富邦壽投資哈爾濱銀行踩雷

技術面：

1.台股前一交易日收漲371.41點，為14546.31點。

2.台股前一交易日成交金額量增至2983.48億元，5日均量為2705.78億元，10日均量為2292.5億元。

3.5日均線13974.27點，10日均線13555.63點，20日均線13212.61點。

4.5日RSI為90.40，10日RSI為79.07。

5.9日K值為95.02，9日D值為90.71。

6.20日乖離率為10.09。

7.群益投顧：股神巴菲特加持，大盤在台積電強漲帶動下走高，進一步朝半年線挺進，展現強勁多頭攻勢，短期均線維持偏多續揚，挹注下檔支撐，未跌破前仍利偏多震盪表現，建議續依技術面進行換股操作。

8.統一期貨：外資現貨買超348億，期貨淨多單減少2799口至2006口，十大特定法人賣出4484口。周選支撐與壓力區落在14000至15000之間，P/C Ratio升至1.34，整體籌碼中性偏多看待。

基本面：

1.前一交易日新台幣以31.105元兌一美元收市，升值1.1分，成交值為20.5億美元。

2.集中市場15日融資增為1630.16億元，融券增為638105張。

3.集中市場15日自營商賣超61.98億元，投信買超10.70億元，外資買超348.00億元。

4.伺服器、網通為今年影響相對較小的產業，受惠出貨仍暢旺，金像電（2368）第三季獲利維持高檔、創單季歷史次高，累計前三季稅後純益達36.22億元、年增71.8％，每股純益6.9元。

5.全球IC通路商龍頭大聯大（3702）財務長袁興文指出，第三季庫存周轉天數來到64天的高檔位置，不過下半年達到高峰後，預期明年起在供應鏈相互配合，以及長期資本支出縮減下，將逐步往過往的中位數45天～50天回落。

6.昇達科（3491）15日法說會，總經理吳東義表示，因部分低軌衛星客戶設計變更，致拉貨時點落到明年，拖累第四季營收恐陷入季減窘境，惟明年在低軌衛星以及5G營運仍續看漲下，營收應仍有2成的成長空間。

7.深耕天線市場多年的芮特-KY（6514）15日法說會，因前七大客戶營收占比近8成，受惠於高頻化趨勢成型，客戶端對明年的回饋偏正向，總經理吳東義也樂看明年營收穩步向上，仍可望交出雙位數的成長。

8.雖然半導體生產鏈仍在積極去化庫存，但各家IC設計公司及IDM廠已集中研發資源，為明年下半年後推出的新產品研發新一代晶片，隨新晶片開案量大幅增加及進入設計定案，晶圓光罩因產能供不應求，明年價格調漲10％～25％幾乎成定局，法人看好台灣光罩（2338）因40奈米晶圓光罩產能開出，本業營運一路看旺到明年。

9.AM（售後維修）汽車零件族群前三季獲利暴衝，在市場需求大增、客戶回補庫存需求旺盛，加上今年以來新台幣大幅貶值，龐大匯兌利益入帳下，一甩去年因疫情重創的低迷。

10.東元（1504）15日舉行線上法說，總經理范炘指出，今年以來透過馬達產品調價、成本控制，第二季起毛利率均維持在22％以上，下半年起原物料價格回跌，預期第四季毛利率可達22％～26％，明年景氣變數仍大，由於各國政府推動節能政策，預期三大事業群中，以智慧能源成長力道最為強勁。

11.無塵室廠務及機電工程業者洋基工程（6691）第三季營收及獲利同創歷史新高，前三季獲利接近二個股本並賺贏去年全年，雖然半導體廠調降資本支出，但主要是延後設備交機及裝機，晶圓廠無塵室擴建依原計畫進行不受影響，洋基工程10月再接30億元大單，在手訂單逾210億元，續創新高，營運看旺到2024年。

12.振曜（6143）今年前三季合併營收40.27億元，營業利益約1.67億元，在匯兌收益挹注之下，稅後純益約3.35億元，每股盈餘3.04元。展望2023年，振曜表示，預期電子書閱讀器仍有個位數成長。

國內消息：

1.股神巴菲特旗下波克夏砸41億美元（約合新台幣1,275億元）買進台積電ADR股票，台積電15日如猛虎出柙，爆出562億元大量，股價以480元作收、勁揚7.87％，寫下單日市值大增逾1兆元，連13日內收復10兆元、11兆元、12兆元大關等新紀錄；美股台積電ADR持續接棒大漲，15日早盤更飆漲逾12％，觸及82.17美元，同步激勵台指期夜盤大漲逾200點。

2.美國半導體大廠持續「去中化」，除了高通之外，其他如博通、微軟及戴爾等科技大廠也開始評估「非中國」客戶使用的晶片將轉出中國晶圓代工廠。法人預期，台積電、聯電及世界先進明年接單產能將有望維持一定動能，產能利用率不致明顯衰退。

3.外資「雙11」血拚，自11日開始卯起來回補台股，連續3個交易日、天天買超逾300億元，累積買超達1,212.25億元，首選權值龍頭台積電，連3日狂敲402.17億元，即外資有三分之一都在買台積電，對聯電、聯發科等共15檔也天天買，重金聚焦。

4.股神一出手，便知有沒有！巴菲特旗下波克夏公司披露上季大買台積電ADR，台股15日上演有「積」之彈，台積電盤中逼近漲停，終場狂漲7.87％，貢獻大盤逾315點，且外資連三買也助攻加權指數勁揚371.41點、收14,546.31點，續朝半年線14,574.46點靠攏。

5.因應營運成本持續增加，國際知名台灣美食品牌鼎泰豐15日在官網低調公告，將於11月22日起調整部分產品單價，這是鼎泰豐連續二年調漲價格，去年平均漲幅約3％，今年平均漲幅4％，顯見通膨壓力與日俱增，是否引發同業跟進出現漲價潮，值得業界關注。

6.統一集團為強化物流戰力、整合集團資源，15日宣布大手筆斥資約8.83億元，取得台中梧棲2.88萬坪土地的50年使用權，擬打造中部大型物流園區。這也宣告統一集團北中南的物流園區布建全面啟動。

7.習拜會後鋼市露曙光！中鋼董事長翁朝棟15日最新提出鋼市走勢三部曲，一是今年第四季應是鋼價谷底，二是明年第一季鋼市可望呈現平穩狀態，三是明年第二季起鋼市可望翻轉向上。翁朝棟表示，隨著鋼市陰霾逐漸散去與信心回籠，預期明年第一季後經濟全面復甦，鋼市也可望好轉，復甦力道將優於今年第四季。

8.由於國際能源價格高漲加上未來有多個大型計畫，傳出中油希望增資，經濟部次長曾文生15日受訪表示，目前還未收到完整增資報告，會再視情況考慮。知情官員則說，目前中油經營狀況穩定，僅需緊盯現金流，且明年度預算已經提送立法院，因此短期內不會有增資計畫。

9.港股今年慘跌，牽連富邦人壽海外投資部位，其中富邦人壽2014年以每股港幣2.9元、總計新台幣87億元認購的大陸哈爾濱銀行股票，至今年11月15日止，因哈爾濱股價跌至港幣0.3元，股價跌幅近9成。

10.華擎（3515）在擺脫第二、三季谷底後，預期第四季在板卡與伺服器業務齊揚、IPC及迷你桌機系統續居高檔下，本業營運可望較上季明顯回溫，動能並將延續至明年，推動華擎明年回歸正成長步調。

國際消息：

1.美股上漲，美指期跌

在美國10月PPI（生產者物價指數）低於預期的激勵下，美股3大指數同步收紅。不過，分析師卻認為美股目前是無基之彈，指數進一步走高就會令更多空頭回補，但若以過去4周來看，回補規模尚未過於離譜。因此，還是要觀察陸續發布的經濟數據才行。目前，在等待美國10月零售銷售報告的美指期呈現小跌局面，那指100約跌0.15%左右。美股15日收盤價，道瓊漲56.22點或0.17%，收33592.92點。那斯達克漲162.19點或1.45%，收11358.41點。標普500漲34.48點或0.87%，收3991.73點。

2.美上月PPI連四降，美股歡騰

美國10月生產者物價指數（PPI）年增率降至8％，連四月下跌，月增0.2％、低於市場預期，加上先前公布的10月消費者物價指數（CPI）增幅趨緩，顯示通膨降溫趨勢確立，令美國聯準會（Fed）12月縮小升息幅度機率升高。

3.日圓重貶打擊，日Q3經濟意外緊縮受到日圓暴貶、通膨升溫與全球成長減速打擊，日本第三季經濟意外陷入緊縮，此為一年來首見，與前季比較換算年率衰退1.2％。雖然日本重啟國門有利觀光產業，但日圓走疲推高進口成本，第四季經濟仍充滿不確定性。

4.沃爾瑪啟動200億美元庫藏股

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在通膨高張之際積極促銷和壓低售價，帶動本財年第三季（至10月底止）業績優於市場預期，該公司同時上修全年度（明年1月止）財測，並宣布200億美元的庫藏股計畫，激勵股價躥揚。15日美股早盤沃爾瑪股價大漲7.2％，報148.36美元。

5.驚！亞馬遜傳本周裁員1萬人

外媒引述消息人士說法指出，亞馬遜擬於本周開始裁減大約1萬名企業與技術員工，因經濟前景不明，促使這家電商龍頭積極控制成本，此次將寫下亞馬遜歷來最大規模的裁員行動，主要鎖定企業員工以及Alexa產品等裝置事業、零售以及人資部門。