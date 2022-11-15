台積電10月低檔時…魏哲家增持200張

晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家10月17日設質台積電1,600張股票，引起市場關注，而根據股市觀測站公告，魏哲家持股增加200張台積電股票，顯示10月下旬進場加碼買進。由於台積電股價15日大漲以480元作收，參與補助購股的台積電員工的持股已轉為獲利。

根據最新公告，魏哲家10月一口氣加碼200張，另多位副總都加入加碼行列，包括馬慧凡買進16張，另魯立忠及徐國晉再各加碼5張，李俊賢4張（4.132股）、何軍3張、葉主輝2張、侯永清1張（1.329股）、章勳明1張以及黃仁昭再小買14股。

根據公開資訊觀測站資料顯示，魏哲家10月17日設質台積電1,600張股票，占其持股張數比重27.2％，當時市場就推測魏哲家質押股票應是看好公司前景，透過質押股票換取資金加碼買進，法人圈亦推測台積電股價已接近底部。而根據股市觀測站公告，魏哲家10月下旬持股增加200張，由5,879張207股增加為6,079張207股。

除了魏哲家加碼台積電持股，台積電還有多位副總也同步加碼買進。台積電內部人10月持股共增加238張，增幅約0.0137％，內部人估計共斥資超過8,800萬元加碼買進。台積電對此表示，魏哲家加碼買進股票，是看好前景，內部人持股增加，部分是來自員工購股計畫買股，多數是自市場買進。

台積電今年首度實施的補助員工購股計畫，10月初開始委託專業進場幫員工購買自家公司股票，傳出購買均價不含公司補助價約在440元左右。據了解，台積電對員工補助購買的股票，員工隨時可以賣出，並無任何限制，代表員工近日若賣出持股都可獲利。

台積電15日也首度公開位於中科Fab 15廠的新人訓練中心，該中心共達9個樓層的新人訓練中心，是全球半導體業首創，更是台積電超越競爭對手的營運策略之一。台積電副總經理莊子壽表示，新人訓練中心的意義是代表台積電自家人才是自家培育。