外資3天狂買台股1,212億 16檔重金部署

外資「雙11」血拚，自11日開始卯起來回補台股，連續3個交易日、天天買超逾300億元，累積買超達1,212.25億元，首選權值龍頭台積電，連3日狂敲402.17億元，即外資有三分之一都在買台積電，對聯電、聯發科等共15檔也天天買，重金聚焦。

■「雙11」啟動血拚台股

外資今年來賣超台股（截至11月10日）總計逾1.3兆元，但隨升息壓力減緩，近期美元回弱、外資由賣轉買，自11日啟動回補，接連3個交易日分別買超488.36億元、375.88億元、347.95億元，成台股挺進半年線14,574點的最大推手，11月以來加碼金額已高達1,389.53億元。

台積電向來為外資首選，15日獲買超136.35億元，居外資單日買超排行榜之冠；外資對聯電、聯發科、華新、台達電、日月光投控、國泰金、富邦金、中鋼、大立光、南亞、可成、保瑞、台塑、兆豐金、群創等15檔，同樣也是愛不釋手、連3買，累積金額9.16億～93.74億元以上。

凱基投顧董事長朱晏民指出，從資金面觀察，儘管國際資金今年大舉出脫台股，但根據往年經驗，每年11月～12月期間國際資金對台股的買賣超動作皆會顯著放緩，而今年更在聯準會（Fed）鷹派升息進入尾聲，帶動美元指數與美債殖利率短期不易強升下，不僅降低國際資金於年末大幅賣超台股的機率，更塑造內資進場搶反彈的機會。

■法人：行情可偏多看待

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，年底前台股行情偏多看待，主要受惠Fed升息近尾聲，股市提前景氣落底後反彈，加上1月中旬前為財報空窗期，年底外資休假與內資作帳、做夢行情拉抬等，投資策略上相對看好電子權值股跌深反彈表現，外資加碼主要集中在權值股回補為主；此外，中小型股若有產業觸底訊號標的，也是後續輪動演出表現空間較大的標的。

朱晏民表示，資金面的利多有機會持續支撐市場，全球股市與台股此波反彈有機會延續至明年初，惟Fed基準利率升至約5％即觸頂的市場共識仍存在變數，因為明年的通膨是否持續降溫才是Fed利率政策的最後依歸。