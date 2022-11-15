10月台股ETF基金規模暴衝 受益人數攀峰

投信投顧公會15日公布最新的台股ETF基金規模與受益人數，統計至今年10月底止台股ETF規模達7,651.93億元，不但較9月底時的7,383.24億元增加超過200億元，更是今年以來僅次於8月7,743億元的月份，另外，受益人數則持續攀升，統計至10月底受益人數來到421萬人，創下歷史新高紀錄。

由於台股短線反彈氣勢旺盛，但市場仍存有諸多不確定因素，台股ETF具有分散選股的優勢，在市場震盪之際買盤持續湧入，投信業者預估，由於未來市場波動仍可望持續，台股ETF買氣可望持續衝高，今年規模與受益人數都可望同步改寫歷史。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，國人一向愛以ETF存股，根據投信投顧公會統計至10月底資料顯示，台股ETF的規模明顯回升，來到7,651.93億元，受益人數4,210,757人是創下歷史新高數字。存股不是一天兩天的事，選擇要能同時抵禦市場的波動度，配置中不可或缺的即是高息資產，高股息概念主要是因為發放高股息的企業大多營運穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，因此面對市場波動時有較強的抵禦能力，也能滿足投資人既想參與股市動能、又想兼顧入息收益的需求，建議穩健投資人不妨多利用台股高息ETF進行穩健投資。

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