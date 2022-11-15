股神大買台積電 吳東亮早就說便宜

股神巴菲特旗下波克夏公司披露，買進價值超過41億美元台積電ADR訊息，激勵台積電15日股價大漲35元，漲幅7.86％，收盤480元，並帶動台股15日大漲371點，加權指數站上14,546點，一掃先前市場悲觀低迷氣氛。

法人研判，台股人氣及資金回籠，加權指數有蓄勢往半年線15,000點挑戰的機會；隨著通膨及升息利空鈍化，配合機構年底作帳、大盤量能增溫，台股多頭氣勢轉強。

除了股神巴菲特看好台積電外，無獨有偶其他大咖包括，國外避險基金老虎全球（Tiger Global）最新提交的持股報告也顯示，第三季新建倉做多132萬股的台積電ADR。

另外，索羅斯資本市場也新買進約30.7萬股台積電ADR，目前統計19大避險基金中，有4家加碼台積電ADR，總計約買進6214萬股，其中波克夏占最大手筆。

事實上，國內金控界大老同時也是工商協進會理事長吳東亮，早在日前主持工商協進會「公亮紀念講座」，回應媒體圈受訪時，對於近期台股、台積電股價下探低點，已早前一個月提出不用太悲觀的看法。

他表示，台灣企業基本面仍好，台灣企業體質健全，且台股本益比相對低，且當時舉例，台積電近期本益比幾乎僅10倍，直言「台積電哪有這麼便宜的時候」。

如今回頭觀察，當時吳東亮的看法，確有領先獨到之處，也顯示金控研究團隊的研究實力堅強。

15日下午工商協進會與日本宮城縣國際經濟振興協會進行備忘錄（MOU）續簽，由吳東亮及宮城縣國際經濟振興協會理事長遠藤信哉進行線上簽署，進一步加強台日經貿關係；本次MOU內容除將繼續落實雙方經貿、科技、觀光、教育等方面之交流合作。

一直以來，吳東亮在受訪時都不斷強調，台灣企業競爭力強，台積電為台灣護國神山的重要指標，是一家世界級有競爭力的企業，如今長期投資價值被國際認同，不是讓人意外的事。

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