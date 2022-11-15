上市前三季營收出爐 「3族群」成長最猛

證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含14家金控、中福、如興及同開等3家未申報）今年前三季財報各有876家及77家，已如期完成公告申報。前三季營收28.89兆元，年增11.75％，稅前淨利3.64兆元，年增更達14.93％。

證交所表示，本國上市公司今年前三季營收28.16兆元，年增幅11.78％；累計前三季稅前淨利3.54兆元，年增幅14.5％。第一上市公司前三季營收7,345億元，年增幅10.68％；前三季稅前淨利1,033億元，年增幅高達32.1％。獲利成長產業主要為半導體、航運及電子零組件，獲利衰退產業主要為光電、塑膠及鋼鐵。

證交所分析，半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求成長，抵銷消費型電子產品需求疲弱，推升獲利。航運業雖塞港逐步緩解及運價鬆動，惟受惠長約運價保護及匯兌利益挹注，致獲利仍攀升。電子零組件業則因5G、伺服器及車用電子等終端需求仍穩健，帶動獲利成長。另第一上市公司主要是來自電子零組件、融資服務及航運等產業業務需求成長。

光電業主因高通膨影響經濟前景，客戶庫存去化不理想，進而影響產能利用率，致獲利衰退。塑膠業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，進而壓縮獲利表現。鋼鐵工業則因經濟成長放緩及房市需求疲弱，面臨客戶拉貨趨緩及高漲的原物料成本。

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