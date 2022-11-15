外資3天砸1,200億 台股半年線僅臨門一腳

外資大買台股348億元 3天砸逾1,200億硬拉千點

股神巴菲特旗下的波克夏首度砸逾41億美元（約台幣1,280億元） ，買進台積電ADR，激勵台積電今天飆漲近8%，帶動台股大漲371.41點，收14,546.31點，距離半年線僅臨門一腳。成交量擴增至2,983億元，價漲量增且量未失控。

外資繼上周五大買488億、昨大買375億之後，今天再加碼348億元，光是近3個交易日就敲進台股1,211億元，拉抬台股3天大漲逾千點。今天自營商續賣超61.98億元，投信買超3.97億元，合計3大法人買超289.99億元。

台股自上月波段低點12,629點以來至今，已反彈逾1,900點，對於台股後市，倫元投顧分析，台股來到季線~半年線間，短線隨時可能震盪整理，不過市場預期聯準會從12月開始升息速度將減緩，明年第一季之後可望暫停升息，美元指數轉弱、新台幣止貶彈升。雖然電子股買盤仍謹慎，但部分產業已見大咖進場跡象，研判後續電子族群補漲節奏將會展開。

凱基投顧指出，全球股市與台股迎來無基之彈，主因包括製造業庫存調整即將觸底、聯準會升息循環即將觸頂的預期，而市場對中國即將鬆綁清零政策的期待，更是本波全球股市反彈的重要催化劑。但投資人須注意，明年1月下旬開始的新一波財報，恐將釋出令人失望的消息。凱基投顧建議，台股此波反彈有機會延續至明年初，短線建議選股作多，長線則維持提高現金部位，以因應指數未來可能下探的風險。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

台股開高走高 收漲371.41點

台北股市今天開高走高，收盤漲371.41點，為14,546.31點，漲幅2.62%，成交金額新台幣2,983.48億元。

加權指數開盤為14,325.49點，盤中最高14,568.51點，最低14,278.53點；不含金融股指數12,503.81點，漲353.75點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.02%、食品股跌0.03%、塑化股漲0.16%、紡織股跌1.27%、機電股漲4%、造紙股漲0.49%、營建股跌0.11%、金融股漲0.55%。

委買張數1,983萬4,487張，委賣張數1,151萬1,842張，成交張數787萬2,000張。

收盤時上漲552家，下跌326家，持平111家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、聯電、華新、元大滬深300正2、台積電。

漲幅前5名個股為達能、芯鼎、鮮活果汁-KY、日成-KY、高林。

跌幅前5名個股為盛達、期街口布蘭特正2、喬山、圓剛、同開。

（中央社）

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