法說會前夕遭外資降評 元太重跌7.75％

元太(8069)遭到外資調降評等，股價今天開低重挫，重挫7.75％，尋求年線支撐。元太將在本周四召開法說會，對於營運看法將有最新的說明。

集中市場今天再創反彈新高，盤中大漲超過300點，漲幅達到2.25％，不過，櫃買指數卻壓回到平盤附近，主要元太重挫影響，也導致上櫃光電類股下挫4％。

元太第三季獲利再創單季新高，高達42.4億元，年增246％，每股盈餘3.72元。但今天美系外資出具最新報告卻對元太看法轉趨保守，報告認為，雖然但電子貨價標籤ESL成長趨勢未變，不過，供應鏈可能會進行庫存去化，導致訂單減緩，10月營收25.91億元，月減12％，年增也縮小至17％，可能是第一個跡象，也將放緩未來幾季的成長趨勢。

對於第四季看法，美系外資認為，第四季原本預期營收季增5％、年增26％下修為季減6％及年增13％，2023年營收成長率也由原本34％降為21％。美系外資建議在重新設定預期後，調降元太評等，由原先的「加碼」調降至「中立」，目標價由280元下修至200元。

周四元太將召開法說會，面對今天股價波動，以及法人認為營運高峰已過、或是否影響新產能的開出，都將是法說會觀察重點。

（時報資訊 莊丙農）