11月15日一分鐘強弱勢股

11月15日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

保瑞(6472)

10.00

併購安成藥效益顯現，Q3獲利年增逾3倍，股價突破400元整數大關

光洋科(1785)

9.89

Q3 EPS創11季新高，法說行情提前發酵，帶量收復季線

精材(3374)

9.83

受惠台積光環，多方買盤敲進，外資連六日加碼，股價重返百元大關

弘塑(3131)

9.81

台積概念股雨露均霑，三大法人合力買超，KD指標高檔鈍化

安集(6477)

9.73

Q3獲利倍增，累計前3季EPS達1.24元，賺贏去年全年獲利

中砂(1560)

9.22

台積大聯盟強勢吸金，投信買盤力挺，股價蓄勢挑戰季線反壓

雷虎(8033)

9.09

多方買盤回頭，終結連兩日修正態勢，收盤再創波段高點

華新(1605)

8.53

市場傳印尼鎳生產線爆炸，鎳價大漲，不鏽鋼族群表態強攻

采鈺(6789)

8.29

光通訊需求回溫，中國大陸伺服器建置潮啟動，投信積極加碼

台積電(2330)

7.87

股神巴菲特低檔建倉，激勵市場信心，外資、投信同步回補持股

製表：陳昱光

11月15日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

元太(8069)

7.75

法說前夕遭外資降評，擔憂ESL短期訂單減緩，土洋法人賣超

盛達(3027)

5.88

業績題材熄火，調節賣壓出籠，股價回測月線支撐，KD指標下彎

喬山(1736)

5.32

股價上攻動能不足，短打資金下車，五日線得而復失

東科-KY(5225)

4.71

多方追價意願薄弱，資金高檔獲利了結，KD指標反轉向下

遠東新(1402)

4.67

投信連四日減碼，外資反手調節，終結連八買，帶量摜破月、季線

農林(2913)

4.18

短打資金逢高調節，未能延續創高態勢，回檔失守五日均線

昇銳(3128)

4.07

外資偏空賣超，壓抑股價表現，KD指標下彎

宣德(5457)

3.50

業績利多失靈，三大法人同步賣超，面臨半年線保衛戰

耕興(6146)

3.33

外資減碼動作頻頻，股價連兩日走跌，跌落月線、年線關卡

藥華藥(6446)

3.29

多方資金轉進電子，調節賣壓出籠，股價失守500元整數大關

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組