11月15日一分鐘強弱勢股
11月15日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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保瑞(6472)
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10.00
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併購安成藥效益顯現，Q3獲利年增逾3倍，股價突破400元整數大關
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光洋科(1785)
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9.89
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Q3 EPS創11季新高，法說行情提前發酵，帶量收復季線
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精材(3374)
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9.83
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受惠台積光環，多方買盤敲進，外資連六日加碼，股價重返百元大關
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弘塑(3131)
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9.81
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台積概念股雨露均霑，三大法人合力買超，KD指標高檔鈍化
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安集(6477)
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9.73
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Q3獲利倍增，累計前3季EPS達1.24元，賺贏去年全年獲利
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中砂(1560)
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9.22
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台積大聯盟強勢吸金，投信買盤力挺，股價蓄勢挑戰季線反壓
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雷虎(8033)
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9.09
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多方買盤回頭，終結連兩日修正態勢，收盤再創波段高點
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華新(1605)
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8.53
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市場傳印尼鎳生產線爆炸，鎳價大漲，不鏽鋼族群表態強攻
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采鈺(6789)
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8.29
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光通訊需求回溫，中國大陸伺服器建置潮啟動，投信積極加碼
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台積電(2330)
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7.87
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股神巴菲特低檔建倉，激勵市場信心，外資、投信同步回補持股
製表：陳昱光
11月15日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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元太(8069)
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7.75
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法說前夕遭外資降評，擔憂ESL短期訂單減緩，土洋法人賣超
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盛達(3027)
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5.88
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業績題材熄火，調節賣壓出籠，股價回測月線支撐，KD指標下彎
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喬山(1736)
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5.32
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股價上攻動能不足，短打資金下車，五日線得而復失
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東科-KY(5225)
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4.71
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多方追價意願薄弱，資金高檔獲利了結，KD指標反轉向下
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遠東新(1402)
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4.67
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投信連四日減碼，外資反手調節，終結連八買，帶量摜破月、季線
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農林(2913)
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4.18
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短打資金逢高調節，未能延續創高態勢，回檔失守五日均線
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昇銳(3128)
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4.07
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外資偏空賣超，壓抑股價表現，KD指標下彎
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宣德(5457)
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3.50
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業績利多失靈，三大法人同步賣超，面臨半年線保衛戰
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耕興(6146)
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3.33
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外資減碼動作頻頻，股價連兩日走跌，跌落月線、年線關卡
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藥華藥(6446)
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3.29
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多方資金轉進電子，調節賣壓出籠，股價失守500元整數大關
製表：陳昱光
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