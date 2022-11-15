11/15盤中熱門焦點股

（1）巴菲特加持 台積狂飆9％ 2檔小金雞登漲停

巴菲特買進台積電ADR股票，傳出波克夏砸41億美元，罕押注科技股，台積電（2330）今（15）日勢如破竹，直接以465元跳空大漲20元，且股價早盤最高飆漲至487元、漲幅逾9％，台積電旗下的采鈺（6789）及精材（3374）同步衝上漲停，各來到218.5元及109.5元。

台積電今天如猛虎出柙飆漲，等於貢獻台股300點，也就是說，台股今天大漲300點，幾乎由台積電獨家貢獻。

台積電如大牛翻身一般，連日來跳空大漲，即使台積電ADR昨天下挫1.4％，但今天在巴菲特加持下，股價如猛虎出柙一路向上飆飆高，也帶動半導體股整體大漲，上市半導體類股指數大漲超過6％。（工商時報 呂淑美）

（2）法說會前夕遭外資降評 元太重跌6.5％

元太(8069)遭到外資調降評等，股價今天開低重挫，跌幅達到6.5％，尋求年線支撐。元太將在本周四召開法說會，對於營運看法將有最新的說明。

集中市場今天再創反彈新高，盤中大漲超過300點，漲幅達到2.25％，不過，櫃買指數卻壓回到平盤附近，主要元太重挫影響，也導致上櫃光電類股下挫4％。

元太第三季獲利再創單季新高，高達42.4億元，年增246％，每股盈餘3.72元。但今天美系外資出具最新報告卻對元太看法轉趨保守，報告認為，雖然但電子貨價標籤ESL成長趨勢未變，不過，供應鏈可能會進行庫存去化，導致訂單減緩，10月營收25.91億元，月減12％，年增也縮小至17％，可能是第一個跡象，也將放緩未來幾季的成長趨勢。

對於第四季看法，美系外資認為，第四季原本預期營收季增5％、年增26％下修為季減6％及年增13％，2023年營收成長率也由原本34％降為21％。美系外資建議在重新設定預期後，調降元太評等，由原先的「加碼」調降至「中立」，目標價由280元下修至200元。

周四元太將召開法說會，面對今天股價波動，以及法人認為營運高峰已過、或是否影響新產能的開出，都將是法說會觀察重點。

（時報記者莊丙農台北報導）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨外資續買超約1.4萬張，加上受股神巴菲特旗下基金列買入消息加持，昨夜ADR盤後飆升7%，開盤猛漲20元、為465元，目前最高達473.5元，市值續回升至12兆元之上。

2.飛寶企業(4413)：前三季EPS跳升至1.97元，股價直奔漲停。

3.公準(3178)：未來營運有望隨ASML擴產EUV而暢旺，今早獲買盤拉抬、大漲7.6%。

4.中砂(1560)：波克夏首度買進台積電ADR，台積電供應鏈跟漲，早盤放量漲近7%。

5.保瑞(6472)：前三季EPS13.15元，躍居製藥業獲利王，生醫股獲利排名第四。早盤飆升9%，股價改寫前高。

6.敦泰(3545)：Q3虧逾1股本，前三季每股淨損9.53元，股價第二根跌停後打開，盤中跌近6%。

7.南染(1410)：已轉型為不動產租賃為主要業務。買盤積極推升股價大漲逾8%。

8.世界(5347)：前10月營收已創年度新高，三大法人連7日買超，盤初股價猛漲近5%，寫近4個半月高價。

9.運錩(2069)：昨外資轉買超405張，激勵盤初股價衝漲逾5.5%，一度攀上21.3元、觸及季線。

10.新鋼(2032)：昨期鎳續漲1915美元，帶動盤初股價漲逾5%，躍過季線。

11.中鴻(2014)：昨外資擴大買超1605張、投信轉買超749張，今早追價買盤續湧，股價續漲逾4%，躍過季線。

12.永豐餘(1907)：逆風拚持穩，工紙市況保守因應，外資連日擴大買超，盤初股價續漲逾2.5%，追平5月底高點28.75元。

13.勝一(1773)：昨外資大手筆買超110張，激勵盤初股價強彈逾4%。

14.三福化(4755)：前三季EPS超越去年全年+5日線上行，盤初股價開高走高逾4%，領漲化工族群。

15.台泥(1101)：董事長張安平表示，全球水泥未來2、3年需求不是很樂觀，並指2023年全球經濟缺火車頭，台灣會辛苦一點。股價開低跌逾2%。

16.裕民(2606)：前三季每股盈餘4.62元，布局多元船型，股價站穩40元後持續向上。

17.鈺太(6679)：聯發科為大股東持股近兩成。前3季每股盈餘9.94元，目前為庫藏股期間，股價盤中一度大漲5%。

18.聯發科(2454)：近期推出新一代天璣9200平台後，5G數據晶片也有更新，股價續攻725元波段新高。

19.日月光投控(3711)：10月營收達單月次高，在馬來西亞擴產，外資續買超，股價再創92.6元波段新高。

20.華新(1605)：LME鎳價勁揚擁利多，加上外資連6日買超，今早續沿5日線上攻、漲幅逾6%。

(編輯：李慧蘭)

（4）3名師萬五教戰 見1訊號就要跑

台股月內強彈逾千點，加上美國股神巴菲特加持神山，台積電ADR盤後飆逾6%，台股這波行情欲小不易，包括國泰投信董事長張錫、統一投顧董事長黎方國與玉山投顧研究部協理湯麒國等3人都看好，台股可望延續漲勢，甚至不排除一口氣攻上萬五，但建議緊盯美元走勢，一旦止貶轉升，就是台股漲幅達到滿足點的先行訊號。

有「多頭總司令」之稱的張錫指出，主要是市場最擔心的通膨及升息情勢有望舒緩，而台企今年獲利持續成長，基本面強韌，台股從年初萬八高點一路曾下殺到萬三，大盤已超跌，殖利率超過5%，這波反彈可說是有基之彈。

張錫認為，台股現在本益比約10倍以下，未來只要美元不再續強，就會吸引更多資金活水進駐，加上美國通膨置頂轉下，Fed升息幾已到頂，市場普遍預估12月Fed將升息2碼，2023年升息步伐有望再放緩，市場最擔心的通膨及升息情勢舒緩，對台股等全球股市都是一大提振。

黎方國表示，美國CPI（消費者物價指數）數據低於市場預期，通膨有放緩跡象，Fed在12月放緩升息步調的機率上升，雖然共和黨選情不如預期，幣圈利空頻頻，但未澆熄美股投資人信心，短線市場情緒明顯偏多，台股更是低檔爆量攻上季線、突破萬四，短多氣勢強勁。

湯麒國則稱，台股連2日站上季線，且距九合一大選仍有2周，歷史走勢偏多，搭配成交量能回升，電子，金融與原物料傳產股輪動，急漲後即使獲利回吐賣壓，季線13894點仍是有力支撐，只要季線向上翻揚，搭配集團作帳行情，不乏挑戰15000點關卡。

由於外資11月回補台股達1041億元，成本波行情最大推手，在布局類股方面，法人認為，美國10年期公債殖利率回落，有利科技電子股表現，蘋果新機發表帶動相關蘋概族群，可留意布局，類股輪動，短期以水泥和鋼鐵等傳產出現補漲。

（旺得富理財網 李宗莉）