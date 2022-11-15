資金全被台積吸走 專家曝這族群恐現賣壓

儘管台積電ADR周一收跌1.4%，但受到股神巴菲特旗下波克夏買入，台積電ADR盤後股價飆漲逾7%，帶動台積電開高走高，接近早上10點多股價跳漲最高42元至487元，漲幅9%。不過光是台積電就貢獻逾350點，加上上市上漲家數300多家，遠遠不及下跌家數500多家，今天大盤是十足十的「拉積盤」。

台積電今跳空開高20元達465元，率先台股來到9月22日以來的近兩個月新高。台股同步創波段新高，早盤大漲逾百點至14325點，繼站穩季線後，短多續揚並蓄勢挑戰半年線；10點過後大盤指數再拉一波，最高漲至14563.93點，大漲逾389點。

不過以台積電漲1元貢獻大盤指數約8.37點計算，等於光是台積電就貢獻351點，對照大盤最高漲389點，等於近乎9成都是來自台積電漲幅，而上市上漲家數300多家，遠遠不及下跌家數500多家，包含航運股長榮、陽明，水泥雙雄台泥、亞泥，金融股都是漲多回檔，整個大盤堪稱是台積電一個人的武林。

國票投顧表示，台積電ADR盤後股價一度飆漲逾7%，台股早盤在台積電領軍下延續反彈行情，惟須留意資金進駐台積電可能引發的中小型股賣壓。上檔壓力預計會落在半年線附近，屆時建議先調節漲多持股。預期第3季財報績優股，將有抗震走強動力。

凱基投顧表示，觀察今年5月底和8月中旬經驗，只要上周五暴量紅K低點13878不破，這波反彈格局就不會變；目前逢壓過壓、遇缺補缺，多方氣勢銳不可當，短線技術面、量價及指標結構持續偏多，接下來指數上檔將挑戰9月22日空方缺口（14325~14384點），以及半年線（目前約14586點）。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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