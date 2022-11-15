巴菲特加持 台積狂飆9％ 2檔小金雞登漲停

巴菲特買進台積電ADR股票，傳出波克夏砸41億美元，罕押注科技股，台積電（2330）今（15）日勢如破竹，直接以465元跳空大漲20元，且股價早盤最高飆漲至487元、漲幅逾9％，台積電旗下的采鈺（6789）及精材（3374）同步衝上漲停，各來到218.5元及109.5元。

台積電今天如猛虎出柙飆漲，等於貢獻台股300點，也就是說，台股今天大漲300點，幾乎由台積電獨家貢獻。

台積電如大牛翻身一般，連日來跳空大漲，即使台積電ADR昨天下挫1.4％，但今天在巴菲特加持下，股價如猛虎出柙一路向上飆飆高，也帶動半導體股整體大漲，上市半導體類股指數大漲超過6％。（工商時報 呂淑美）

台積電直逼漲停 市值收復12.5兆元關卡

美國股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）上季首度買進價值約41.2億美元的台積電ADR，激勵晶圓代工龍頭台積電(2330)今（15）日開高後飆升逾9％至487元，回升至9月中以來近2月高點，市值回升至12.59兆元，收復12兆元關卡。

台積電股價10月底下探370元的近27月低點後，隨後止跌震盪回升，近1個月已反彈逾27％。三大法人上周反手回補台積電達6萬9030張，昨日續買超1萬828張，其中外資及投信分別買超1萬4430張及268張，自營商則賣超3870張。

據波克夏海瑟威向美國證券交易委員會（SEC）申報文件顯示，波克夏海瑟威第三季首度敲進約6010萬股台積電ADR、約持股近1.4％，價值約41.2億美元，使周一小跌1.4％的台積電ADR盤後一度飆漲近7％。

台積電2022年10月自結合併營收2102.66億元，較9月2082.47億元小增0.97％、較去年同期1345.39億元成長達56.29％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收1.84兆元，較去年同期1.28兆元成長達44％，持續提前改寫年度新高。

台積電先前法說時預期，第四季合併營收將介於199～207億美元，在假設新台幣兌美元平均匯率31.5元狀況下，約季增2.2～6.4％、年增達43～48.8％，連10季改寫新高，毛利率預期介於59.5～61.5％、營益率介於49～51％，力拚持穩高檔再向上。

面對半導體產業庫存修正逆風，台積電雖將今年資本支出規模調降10～18％至360億美元，但重申未改變對第四季營收及獲利展望，且今年以美元計價營收成長34～36％（mid-thirties）預期不變、明年營運仍可持續成長，長期營收成長達15～20％目標亦未變動。

投顧法人認為，台積電7奈米稼動率自9月起下滑，但在部分5奈米新產能開出抵銷影響下，10月營收表現符合預期，預期11、12月營收將維持2080～2200億元高檔，今明2年每股盈餘均持平38元水準，維持「買進」評等、目標價650元。（時報資訊 林資傑）

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