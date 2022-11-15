11/15盤前｜春節休市史上最長 散戶小心
技術面：
1.台股前一交易日收漲167.34點，為14174.9點。
2.台股前一交易日成交金額量縮為2740.23億元，5日均量為2553.52億元，10日均量為2147.94億元。
3.5日均線13734.56點，10日均線13404.72點，20日均線13141.53點。
4.5日RSI為86.18，10日RSI為74.32。
5.9日K值為93.19，9日D值為88.56。
6.20日乖離率為7.89。
7.凱基投顧：周一盤中再漲逾二百點，收盤完全封閉9月26日空方缺口13993~14109點，反彈走勢延續。目前大盤逢壓過壓、遇缺補缺，多方氣勢銳不可擋，短線技術面、量價及指標結構持續偏多，接下來指數上檔將挑戰9月22日空方缺口14325~14384點，以及半年線14586點。
8.倫元投顧：台股來到季線~半年線間短線隨時護做震盪整理，不過後續在聯準會幾乎從12月15日起升息速度將開始減緩、明年第一季之後可望暫停升息，美元指數轉弱回檔整理、新台幣短期止貶彈升。電子股買盤雖然較為謹慎，但因為部分電子次產業已見大咖進場跡象，研判後續電子族的落後補漲節奏也會展開。
基本面：
1.前一交易日新台幣以31.116元兌一美元收市，升值2.94角，成交值為27.28億美元。
2.集中市場14日融資減為1624.96億元，融券增為623482張。
3.集中市場14日自營商賣超50.50億元，投信買超1.92億元，外資買超375.88億元。
4.因台電強韌電網計畫而受益的士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）及華城（1519）四家機電廠，第三季及前三季獲利報喜，士電前三季EPS達3.35元、中興電前三季EPS為3.6元及亞力前三季EPS達1.6元，均創同期新高；華城前三季EPS為1.38元，創同期第四高。（閱讀全文）
5.凱美（2375）14日召開法說會，指出電阻、鋁電容自今年中開始庫存調整，隨著第四季客戶管控鬆綁、明年第一季因農曆新年導致的缺工將加速庫存去化，凱美業務總監李彥儒預估庫存水位已在第三季觸頂，未來三季可望逐季下滑，2023年第二季後進入健康狀態。（閱讀全文）
6.晶圓代工廠漢磊（3707）第三季受惠於IDM廠擴大委外產能滿載，第三代半導體接單強勁，以及新台幣兌美元匯率貶值，季度營收及獲利續創歷史新高，每股純益0.95元。雖然消費性晶片生產鏈去化庫存會對漢磊第四季營運造成影響，但包括氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）接單滿載且供不應求，不僅今年營運不看淡，明年營收及獲利可望續締新猷。（閱讀全文）
7.燿華（2367）14日公告第三季財報，稅後純益6.17億元、每股純益0.95元，受惠產品結構改善，相較去年同期的稅後虧損6.15億元、每股虧損0.99元，有大幅度成長並轉虧為盈，累計前三季稅後純益為6.21億元、年增901％，每股純益0.99元。（閱讀全文）
8.泰鼎-KY（4927）第三季受到客戶庫存調整、提列存貨備抵等因素影響，營運遭遇逆風，雖然單季獲利出現較大幅度的衰退，但累計前三季獲利仍較去年同期有微幅成長，公司看好隨客戶庫存調節告一段落、恢復拉貨，力拚第四季起營運復甦。（閱讀全文）
9.輪胎三雄正新（2105）、建大（2106）及華豐（2109），今年第三季華豐單季EPS 0.5元，賺贏正新的0.47元，及建大的0.25元。展望第四季營運，華豐董事長沈國榮認為，隨著新台幣匯率相對穩定，對外拓展市場有更大的空間，獲利動能可延續第三季的佳績，再下一城。（閱讀全文）
10.雖然全球通膨衝擊消費性電子生產鏈，半導體廠下半年積極去化庫存之際，亦加速新一代晶片研發，穎崴（6515）受惠5G及衛星通訊、高效能運算（HPC）、車用電子等晶片測試介面出貨強勁，第三季獲利賺逾一個股本，第四季營運維持高檔，在手訂單能見度已看到明年第二季。（閱讀全文）
國內消息：
1.上市櫃第三季財報出爐，稅後純益達1.14兆元，季增4.2％，但低於今年首季及去年同期高峰，創歷史第三高，並延續連六季單季獲利突破兆元，累計前三季獲利3.39兆元，改寫同期新高紀錄。（閱讀全文）
2.證交所最新公告，中華民國112年農曆年前將於1月17日封關，一直到1月30日才開紅盤，等於是從1月18日一路休市到1月29日，共休市12天，創下史上最長紀錄，同時，全年交易天數也降到238天，創歷史新低。（閱讀全文）
3.中國國家主席習近平和美國總統拜登14日為時3個多小時的「習拜會」中，針對台海議題進行激烈交鋒。習近平表示，希望台海和平穩定，但「台獨與台海和平穩定水火不容」，拜登強調美國一中政策未變，但反對單方面改變台海現狀，反對中國對台灣採取「脅迫和日益侵略性行動」。拜登在會後記者會上表示，中國不會立即入侵台灣。（閱讀全文）
4.日本政府14日宣布，日本首相岸田文雄17日將在泰國出席APEC領袖會議期間，和中國國家主席習近平舉行會談。這將是中日兩國元首近三年來首度面對面會談，外媒預期會談議題涉及台灣。（閱讀全文）
5.總統蔡英文14日接見華府智庫「美國進步中心」（CAP）訪問團時表示，面對疫情及烏俄戰爭所帶來的挑戰，全球民主國家應該發揮彼此優勢，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。她說，未來，台灣和美國將透過各種平台對話機制，召開更多會議，深化各項經貿議題合作，為印太區域繁榮與開放，做出更多貢獻。（閱讀全文）
6.中國大陸去年9月宣布申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），CPTPP輪值主席國新加坡的總理李顯龍14日表示，新加坡原則上支持中國加入CPTPP，但中國加入前，必須先和CPTPP成員國解決雙方分歧。（閱讀全文）
7.美股科技股11日續漲，連動台股14日攻勢延續，外資大幅匯入近20億美元並買超，國際美元指數跌至106，激勵新台幣強勁飆升，連過四關直衝31元邊緣，終場收在31.116元，創二個月新高，單日升值2.94角，連二個交易日合計更暴漲7.89角，總成交量狂噴33.215億美元，創史上第八巨量，也是逾八個月來最大量。（閱讀全文）
8.台股14日續漲167.34點，收在14,174.9點。被市場喻為「多頭總司令」的國泰投信董事長張錫14日指出，台股從年初萬八高點一路曾下殺到萬三，大盤已超跌，此波從10月25日低點以來，迄今不到一個月強彈逾千點，主要是市場最擔心的通膨及升息情勢接下來將可能開始舒緩，而台灣企業今年獲利持續成長，實屬不易，基本面強韌，這波反彈可說是有「基」之彈。（閱讀全文）
9.美國聯準會鷹式升息壓力減輕，美股士氣大振，也帶動台股連日上漲，收復萬四，市場關心金管會救市措施、國安基金動向。金管會主委黃天牧14日指出，美聯準會還是表達有繼續升息的可能，所以還是會繼續觀察整個國際、國內股市情況，「現在還不到退場時間」；財政部部長蘇建榮則強調，國安基金退不退場要持續觀察四指標，包括：「升息、中美科技戰、俄烏戰爭、大陸清零政策」。（閱讀全文）
10.俄烏戰爭、新冠疫情，造成年初開始全球經濟一路往下滑，全球的通膨也一路往上漲，雖最近稍有好轉跡象，不過，台泥董事長張安平14日指出，明年全球經濟可能會更壞，在高利率下，美、日、歐會變得更差，壓力也是十分大。（閱讀全文）
國外消息：
1.美股走跌，美指期漲：聯準會副主席布蘭納德表示，或許升息力道很快就會變小之後，美股3大指數跌勢隨之縮小。另外，本周也是美國多家大型零售業者的財報周。（閱讀全文）
高盛證券認為，最新季報發表已進入尾聲，美股也要開始迎接年底重要假期，距離2022年封關只剩下7周左右時間。從上周美國10月消費者通膨數據來看，物價漲幅或許已經見頂。不過，還是要觀察利率走勢，以及經濟有沒有可能會會衰退。
美股14日收盤價，道瓊跌211.16點或0.63%，收33536.7點。那斯達克跌127.11點或1.12%，收11196.22點。標普500跌35.68點或0.89%，收3957.25點。其中，那斯達克與標普500結束連兩天日線收紅。目前，美股指期反彈，那指100漲0.4%左右最多。（閱讀全文）
2.Fed理事稱升息未完，美元止跌：美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）指投資人對美國10月消費者物價指數（CPI）漲幅意外降溫反應過度，抗通膨仍有長路要走，美元指數14日止跌回穩，對日圓重新站上140日圓大關。（閱讀全文）
3.民主黨恐失眾院，裴洛西避談下一步：儘管眾議院選舉結果尚未底定，不過外界看好共和黨的勝算較大。民主黨籍的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前接受媒體訪問時避談她的未來動向，只說部分黨內同僚已建議她競選月底的眾院民主黨團領袖。（閱讀全文）
4.買氣縮，沃爾瑪拒供應商漲價：由於經濟趨緩、庫存過剩，促使沃爾瑪等重量級零售商在產品供應鏈再現強勢作風，施壓供應商不得再漲價。疫情期間供應商訂單滿手、抬高價格的情況已不復見。（閱讀全文）
5.不甩高通膨，精品名表大熱賣：今年以來高通膨打擊消費需求，卻未影響精品表行情，促使各大品牌不斷推陳出新且新表銷售大幅成長。相較之下，先前在疫情高峰期價格炒翻天的中古名表需求降溫，與新表價差不斷縮小。（閱讀全文）
（時報資訊 張嘉倚、李寶珠、柳繼剛）