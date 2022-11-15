11/15盤前｜春節休市史上最長 散戶小心

國外消息：

1.美股走跌，美指期漲：聯準會副主席布蘭納德表示，或許升息力道很快就會變小之後，美股3大指數跌勢隨之縮小。另外，本周也是美國多家大型零售業者的財報周。（閱讀全文）

高盛證券認為，最新季報發表已進入尾聲，美股也要開始迎接年底重要假期，距離2022年封關只剩下7周左右時間。從上周美國10月消費者通膨數據來看，物價漲幅或許已經見頂。不過，還是要觀察利率走勢，以及經濟有沒有可能會會衰退。

美股14日收盤價，道瓊跌211.16點或0.63%，收33536.7點。那斯達克跌127.11點或1.12%，收11196.22點。標普500跌35.68點或0.89%，收3957.25點。其中，那斯達克與標普500結束連兩天日線收紅。目前，美股指期反彈，那指100漲0.4%左右最多。（閱讀全文）

2.Fed理事稱升息未完，美元止跌：美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）指投資人對美國10月消費者物價指數（CPI）漲幅意外降溫反應過度，抗通膨仍有長路要走，美元指數14日止跌回穩，對日圓重新站上140日圓大關。（閱讀全文）

3.民主黨恐失眾院，裴洛西避談下一步：儘管眾議院選舉結果尚未底定，不過外界看好共和黨的勝算較大。民主黨籍的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前接受媒體訪問時避談她的未來動向，只說部分黨內同僚已建議她競選月底的眾院民主黨團領袖。（閱讀全文）

4.買氣縮，沃爾瑪拒供應商漲價：由於經濟趨緩、庫存過剩，促使沃爾瑪等重量級零售商在產品供應鏈再現強勢作風，施壓供應商不得再漲價。疫情期間供應商訂單滿手、抬高價格的情況已不復見。（閱讀全文）

5.不甩高通膨，精品名表大熱賣：今年以來高通膨打擊消費需求，卻未影響精品表行情，促使各大品牌不斷推陳出新且新表銷售大幅成長。相較之下，先前在疫情高峰期價格炒翻天的中古名表需求降溫，與新表價差不斷縮小。（閱讀全文）