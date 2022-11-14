12大EPS創高 法人力挺

台股繼十月營收繳出亮眼成績單後，14日Q3財報出爐，多達187家上市櫃公司Q3每股稅後純益（EPS）創歷史新高，超越2015年Q3的160家，為台股新紀錄。法人近五日主要買超華新（1605）、台積電（2330）、欣興（3037）、長榮（2603）、上海商銀（5876）等，近期走勢持續受到關注。

台股延續反彈行情，繼上周指數強漲站上季線及萬四關卡後，14日Q3財報公布最後期限，在市場看好財報業績，追價買盤持續推升盤勢，指數收高14,174.90點，盤中高檔14,217.30點，持續朝半年線14,586點邁進。

統計多達187家上市櫃公司Q3財報EPS創歷史新高，不僅大幅高於上季（Q2）的140家EPS創新高，還超越2015年Q3時的160家單季EPS創新高。加以美股連續漲升效應，外資積極回補台股，帶動市場買盤，推升台股反彈行情。

統計近五日法人買超前12大Q3 EPS創高股，電子股占8檔，包含台積電、欣興、台達電、金像電、南電、台郡、欣銓、環球晶等，另4檔非電子是傳產股的華新、長榮、東鹼，以及唯一的金融股上海商銀。

檢視法人買超前兩大是華新及台積電，累計買超量各達7.96萬張、7.31萬張，老牌傳產股華新單季稅後純益94.59億元，單季EPS 2.63元；權值龍頭台積電單季稅後純益2,808.66億元，單季EPS衝高到10.86元。ABF載板廠欣興單季稅後純益85.62億元、單季EPS 5.8元，另一家ABF載板廠南電單季也大賺55.17億元，單季EPS達8.54元。

綠能大廠台達電單季稅後純益110.69億元，單季EPS 4.26元，而矽晶圓大廠環球晶單季稅後純益51.11億元，單季每股大賺11.74元，其他金像電、台郡、欣銓等第三季獲利也表現亮眼。

非電子業績創高股中，還有長榮、東鹼及上海商銀等，貨櫃三雄龍頭長榮經歷大幅現金減資，儘管有全球運價連續下跌不利因素，但第三季稅後純益達1,006.98億元，以現金減資後股本之EPS 37.25元。上海商銀單季稅後純益57.32億元，單季EPS 1.28元。