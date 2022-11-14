15強雙面玲瓏 營運催油門

上市櫃公司第三季財報14日截止公告，不少公司繳出季增、年增好成績，吸引法人11月資金回補，其中，晶心科（6533）、美時（1795）、創意（3443）等15檔，第三季獲利年成長54.62％～566.4％以上，法人11月以來買超7.78億～246.69億元，基本面、籌碼面雙優。

第三季獲利呈雙增，並具法人籌碼優勢者，由晶心科、美時、創意、可成、緯穎、華新、台郡、欣興、台積電、南電、台達電、信驊、臻鼎-KY、大立光、聯電等，拿下十五強。

其中，晶心科第三季獲利2.92億元，年成長最多、幅度高達5.6倍居冠，季增也在3倍以上，成長力頗驚人，並賺逾半個股本、每股稅後純益（EPS）為5.77元，法人11月以來累積買超15.23億元。

美時、台郡也不遑多讓，季增、年增幅度都呈現倍增，也同樣吸引法人買盤進駐；但最獲法人青睞的，由晶圓代工雙雄台積電、聯電拔得頭籌，11月以來累積買超分別為246.69億元、117.01億元。

除了美時為生技股、華新為電器電纜股之外，排行榜由電子股拿下大片天下，並以PCB（印刷電路板）族群為焦點，包括欣興、南電、臻鼎-KY、台郡等皆上榜。

法人認為，個股股價跌深，成為反彈最大的優勢，並搭配產業出現轉機，如台積電、聯電、欣興、南電、大立光、信驊等皆然，今年以來股價跌幅10％～60％以上，隨台股反彈確立，吸引資金回補。

而就產業面轉機來說，以ABF雙雄欣興、南電為例，高速運算晶片發展趨勢成形，先進封裝技術帶動高層數ABF封裝載板用量大增，高階ABF需求未來幾年將強勁拉升，儘管下半年客戶對PC訂單有所調整，但產能缺口迅速獲填補，顯示ABF載板市場供需持續吃緊，預期明年起ABF載板市況將再度供不應求。