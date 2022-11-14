EPS連三增 15檔雄兵強出頭

上市櫃公司第三季每股稅後盈餘（EPS）呈現連三季以上成長至少有220家，進一步篩選11月以來法人合計買超4,000張以上，有晶圓雙雄及ABF載板雙雄等15檔個股，近來股價也展開有基之彈。

第三季上市櫃公司獲利表現優異，在1,700多家上市櫃公司中，有220多家第三季EPS呈現連三季以上遞增，也就是說今年來逐季向上攀升，進一步篩選三大法人11月來買超4,000張以上共有聯電、台積電、欣興、嘉聯益、長榮、彰銀、寶成、榮剛、合晶、誠美材、敬鵬、南電、統一、康舒、鴻準等15檔。

這15檔個股集中在晶圓雙雄、ABF載板雙雄，以及PCB股等居多，另分散在海運股、解封概念股及電動車概念股等。其中，南電第三季EPS衝上8.54元，為第11季EPS向上攀升，表現最亮眼，另長榮及榮剛各連10季及8季成長，同時這3檔個股也是創下60～80個月來新高。

半導體股今年前10月跌勢慘重，11月以來扮演多頭反彈軍心，聯電11月來獲得三大法人買超27萬多張，11月來股價勁揚14.83％，台積電11月以來伴隨著ADR強勁反彈，法人回補持股5.5萬元，股價也大漲14.1％，晶圓雙雄股價表現優於大盤反彈9.46％。

長榮受惠於現金減資六成，再加上稅後盈餘超過千億元，推升EPS衝高至37.25元，近期外資賣少買多，一路呈現買超，減資後股價一度大跌三成，近來股價緩步推升。

上市櫃公司第三季財報已於14日全數揭曉，之前股價跌深的半導體股、ABF股、PCB股及貨櫃股等，成為11月來反彈先鋒，對照公布第三季財報也多有亮眼表現，股價展開有基之彈。

投資專家表示，台股11月來強彈，反應基本面優異，儘管今年營運高峰落在第三季，面對去年第四季為全年營運高峰，今年第四季將出現淡季效應，但由於之前股價已提前反應未來營收可能下滑，在外資大舉回補台股，新台幣挺升下，第四季台股反彈行情仍可期，可擇財報優異股逢低介入。