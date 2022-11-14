16檔三率三升股 揮軍上攻

第三季財報拉下帷幕，上市櫃單季獲利金額持續站穩兆元大關，聯電（2303）、台積電（2330）等毛利率、營益率、淨利率「三率三升」的獲利績優生，若搭配本益比偏低優勢，更容易吸引法人買盤積極卡位，可做為目前投資布局的參考。

儘管產業利空不斷，先前因疫情紅利堆高的庫存在終端消費力下滑後，面臨不小的去化壓力，但在新台幣匯率走貶，以及傳統拉貨旺季下，仍有多檔個股交出亮麗成績單，加上台股短線反彈行情續往半年線靠攏，在基本面利多發酵下，利於財報績優股同步跟進。

根據統計，第三季毛利率、營益率及稅後淨利率較上季及去年同期成長的各股高達314檔，其中本益比低於15倍的僅有133檔，聯電、台積電、裕民、寶成、欣興、台郡、臻鼎-KY、正崴、聚和、東鹼、致伸、玉晶光、材料-KY、上曜、台表科及燿華等16檔個股更是獲得法人買盤青睞。

聯電第三季受惠產品組合的優化及匯率因素，在特定無線通訊產品的帶動下，單季營收、毛利、營業利益及稅後純益均創歷史新高，每股純益（EPS）2.19元。雖然第四季晶圓出貨量恐將下滑，但近期在通膨數據滑落後，配合市場對於中美科技戰下，台灣成熟製程或有轉單效益的預期，土洋法人同步加碼聯電，助攻股價領先大盤收復半年線位置。

萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，近期隨著投資買盤回歸，只要回測季線有撐，配合成交量的溫和放大與業績股的領頭走揚，指數不排除往半年線持續前進，投資人操作上可留意基本面佳，且還未站回季線的個股。

統一投顧分析師陳杰瑞指出，無論通膨、升息或中美關係都有機會走出最壞時刻，多頭回補力道預期會非常強勁，尤其歷經前三季的空頭行情後，很多績優股的長線投資價值浮現，第四季有望獲得法人資金的追捧。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，在上周美國CPI優於預期之下，美元出現大幅重挫的情況，顯示趨勢已出現反轉格局，後續資金有望出現回流亞洲的狀況，將吸引外資逐步轉多，逐步轉為比較偏多操作的格局，但短線台股反彈超過千點，加上短線量能快速擴增有過熱的現象，因此轉為震盪整理的機率高，但長線轉為回升格局之下，若出現震盪拉回皆為佈局良機。