追高不如買便宜 4檔利基銅板股有飆股DNA

台股今（14）日收漲167.34點，加權指數續創波段新高14174.9點，成交值放大到2,740.231億元，大盤強於多數亞股，櫃買指數也續漲0.79％，收復季線；華冠投顧分析師賴昇楷指出，綜觀大盤訊號，台股短線急漲，不排除遭遇空頭反撲，回檔量縮仍可站在多方思考，市場資金也有機會湧向低檔股、利基股繼續輪動，包括立端（6245）、振曜（6143）、新盛力（4931）、環科（2413）等潛力股。

目前，周KD指標剛從低檔黃金交叉，技術面支撐轉強，年底又有法人與集團作帳行情助陣，加上選舉在即，股市動能依舊，且美股瓊指站上所有均線，標普、費半等指數也攻克半年線，台股仍有落後補漲空間。

賴昇楷認為，短線要留意三大訊號，一是大盤「委賣張數」攀升至高檔水位，代表短線急漲累積的獲利了結賣壓以及大盤來到「季線」、「萬四」、「今年高點連成的下降趨勢線」三道關卡的解套賣壓通通匯集於此，後續攻堅難度勢必愈來愈高。

二為本波反彈領先起漲的櫃買指數近期腳步開始變得相對遲滯，不僅落後大盤站上季線，今天也未隨大盤再創波段新高；三則是期貨由上周五（11/11）明顯正價差轉為明顯逆價差，當中尤以電子期價差的轉弱幅度最大，暗示本波多頭主流湧現出頗強的避險力道。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德 ）

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