台股上萬四 國安基金退場? 財長:緊盯4風險

台股連2日跳空大漲近700點，站穩萬四、季線及國安基金13950點防線。立委關切台股是否穩了？國安基金何時退場？財長蘇建榮今（14）日表示，雖然台股回到萬四，但仍要綜合考量4大風險，包括美國升息、美中科技戰、俄烏戰爭和中國清零等不確定因素，國安基金是否退場，要等到明年1月季會再決議。

立法院財政委員會今日邀請蘇建榮報告並備詢，立委關切台股並追問，以過去經驗來說，國安基金進場通常多久？蘇建榮說，過去國安基金進場7次，最長是2015年時近8個月，最短則1個月內就退場。

美Fed在11月初升息3碼後，美台股連動慘跌，當時蘇建榮就喊話，「國安基金目前都在進場中」請股民安心。他也指出，國安基金總共可動用資金5,000億，其中2,000億是自有額度，另外3,000億可向四大基金舉借。

立委也詢問金管會主委黃天牧，禁空令會取消嗎？黃天牧表示，還需要觀察，至少要觀察到美國下次升息為止，畢竟Fed還沒有停止升息，上周美股大漲僅是通膨降溫的預期效果，而且禁空令實施還不到1個月，還沒有到退場的時間點，暫時不會考慮。

台股從9月慘變「韭月」一路破底，金管會為穩定台股，睽違2年半再祭出禁空令，而且是10月連3發，如今有條件的禁止放空（個股跌幅逾3.5%隔天禁止平盤下放空）上路還不到1個月，還是會繼續留在市場上。黃天牧也提醒投資人，若要進場投資，還是要「謹慎選股、注意風險」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 馮恩惠 ）

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