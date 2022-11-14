外資錯殺中概股?金融界台積急漲內幕曝

國內租賃業龍頭、以外資持股同逾7成、素有「金融界台積電」之稱的中租-KY（5871）10月營收刷新單月營收紀錄，衝上76.97億元，交出年增22.4％的佳績，累計前三季合併稅後純益為210.9億元，年增32％，累計每股獲利（EPS）為13.31元，若以配發率4成來看，法人推估每股配發股利坐7望8。

中租自8月中228.5元波段高點，一路震盪下修，2個月拉回修正幅度逾38％，今（14）日亮燈奔漲停，終場收在190元，重返季線，近一周上漲19.12％，續創波段高。

中共20大後，外資大舉殺出大陸市場曝險較高的中概股，但隨著中國大陸解封有望，經濟反轉疑慮漸消散，「習近平效應」鈍化，中租集團財報亮眼，前十個月營收已達到710.98億元，年增逾2成，已直逼去年營收721.59億元，全年營收幾乎篤定超越去年，再寫新高紀錄，摩根大通、美銀證券等外資重申對中租正向投資評等。

中租控股今年配發6元現金股利、0.5元股票股利，因此，以中租控股今年獲利有機會成長20％以上，股利有加碼空間；中租表示，近年盈餘配發率約四成，主要視對未來營運成長需求及資本規畫方向，雖屬董事會權責，惟就前三季每股盈餘13.31元來看，規畫維持或高於今年水準是「可行」的，未來30～40％配發率都需要被考慮。

10月以來，市場擔心二十大後大陸經濟可能持續下行，造成中租-KY股價疲弱，目前中租-KY股價交易在2.2倍股價淨值比位階，對照過去五年股價淨值比1.2倍～3.6倍，目前仍處在中下緣位置，股價有上檔空間。

美銀證券觀察中租-KY營運狀況，儘管大陸逾期放款較高拖累，其第三季放款仍成長23％、獲利成長27％、股東權益報酬率有22％水準。另有保守派法人認為，由於台灣明年的經濟成長率預估放緩至3％以下，且大陸仍維持清零政策，均影響明年放款動能，加上延滯率與信用成本可能上升，恐影響獲利與股價動能。

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（旺得富理財網 黃順德）

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