外資大買377億今年第三大 3大事牽動台股

外資暴買377億元 史上第7、今年第3大

外資今日再買超377.81億元，買超金額改寫歷史第七大、今年來第三大，三大法人合計買超329.68億元，推升台股盤中叩關14,200。美股上周五續揚，帶動台股大盤今續開高82點、為14,080.91點，隨後在台積電順利攻克季線引領半導體族群續攻，輔以鋼鐵、汽車、電纜、水泥等多數傳產類股強勢助攻下，大盤漲點快速擴大至136餘點，惟美股期指翻黑，加上金融、網通疲弱，阻饒快攻進程，多空陷於14100門前激戰，10：00過後金融類股奮起、車電等電子多頭趁勢搶攻，大盤指數一度揚升至14,217.3點、大漲近210點，惟尾盤賣單調節聯發科（2454）、台積電、載板三雄等權重股，拉低大盤漲點，終場收高167.34點、為14,174.9點，總成交值縮減至2,740.23億元。

籌碼面，今日外資連續第二日買超、再買超377.81億元，投信買超2.36億元，自營商賣超50.49億元，三大法人買超329.68億元；回顧上周，外資買超895億元，投信買超73.51億元，自營商賣超106.63億元，三大法人買超861.88億元。外資累計11月以來買超1,043.4億元，今年以來賣超1.23兆元。

技術面，5日RSI為86.18、10日RSI為74.32，9日K值為93.19、9日D值為88.56，20日乖離率為7.89。

盤面上，台積電（2330）上周五獲外資大舉買超45,794張，加上ADR大漲4.22％，今日股價輕鬆越過季線，盤中最高達450元、終場收445元，市值來到11.54兆元，帶動聯電（2303）跟漲2.05％。

大陸水泥市場「金九銀十」旺季顯現，10月底前各區已展開全面漲價，帶動台廠台泥（1101）、亞泥（1102）、環泥（1104）Q3營運回溫，Q4更可望衝上今年高峰，今日股價分別收高6.22％、3.97％、0.72％，並拉抬水泥類指飆漲4.89％，勇奪今日類股漲幅王。

中國支持房市政策+放寬疫情管控，引發需求回升想像，激勵LME基本金屬上揚，鋼鐵大軍士氣高昂，其中，龍頭老大中鋼（2002）收漲2.86％、二哥中鴻（2014）收高7.33％，第一銅（2009）則一路強鎖漲停32.85元、且仍有2.6萬餘張買單排隊，其餘燁興（2007）漲5.84％、海光（2038）漲5.45％、威致（2028）漲4.7％，世紀鋼（9958）、大成鋼（2027）、新鋼（2032）也齊漲逾3％，拉抬鋼鐵類指收高3.46％，扮演多頭主帥之一。

車用電子族群日前稍作休息後，今日攻勢再起，康普（4739）10：00過後重踩油門，放量收高7.12％、逼近百元大關，堤維西（1522）同樣人氣火熱，收高4.23％，耿鼎（1524）衝出1.2萬餘張大量、收高5.78％，飆過季線。

分析師指出，本周短線觀察G20拜習會釋出訊息，預期行情將在萬四大關上下呈現震盪格局；而隨月底選舉、年終作帳、及落後補漲等三大行情起跑下，台股將由短線反彈轉向中線回升，族群方面，可多關注PCB、百貨、IC設計、車用電子等。

另，台股重返萬四關，市場關注金管會救市措施是否退場。金管會主委黃天牧今表示，美國聯準會仍有續升息可能，所以還是會繼續觀察整個國內外股市情況，台股各項措施暫時維持，「現在還不到退場時間」，黃天牧也提醒投資人若要進場投資，還是要「謹慎選股、注意風險」。

（時報資訊 李慧蘭）

台股上漲167點 14200點關前止步

台股今天類股齊揚，盤中指數一度大漲209點，來到14217點的波段高點；不過在短線獲利賣壓調節下，終場上漲167.34點，收在14174.9點，14200點關卡近關情怯。

台股加權指數終場上漲167.34點，收在14174.9點，漲幅1.19%，成交金額來到新台幣2740.23億元。

觀察類股走勢，電子、金融、傳產齊揚。權值股晶圓代工廠台積電股價終場上漲3.5元，收在445元，漲幅收斂為0.79%；鴻海上漲1.5%、大立光小漲0.99%。

（中央社）