3外資齊降矽力目標價 最低僅330元

矽力-KY*(6415)法說過後，3家外資出具最新報告，普遍對於仍處庫存調整的產業狀況表示擔憂，3家外資均調降目標價，其中目標價以美系外資由350元調降到330元，為最低目標價。

美系外資表示，矽力-KY第四季工控、車用需求保持穩定，惟消費產品繼續疲軟，預計第四季營收將呈現季度減少，毛利率將微幅下滑，回落到50%水準(第三季為51.8%)，矽力-KY現階段也預估庫存消化將持續至明年上半年。另外，美國對大陸晶片出口禁令升級，矽力-KY目前50%營收來自大陸，15~20%來自美國/歐洲，矽力-KY管理階層認為，該限制衝擊目前沒看到影響，不僅如此，矽力-KY認為TI(德州儀器)的新增產能對營運衝擊有限。將矽力-KY目標價由875元調降到595元、維持買進評等。

另一家美系外資表示，矽力-KY第三季庫存季增長39%，故推估高庫存水平已成為一個問題，目前第四季度前景仍看跌，業務能見度仍然很差，因為主要客戶仍在消化庫存，矽力-KY力保毛利率50%大關。展望明年上半年，庫存消化依舊持續，儘管汽車是一個亮點，但依舊無法抵銷衝擊，且TI(德州儀器)將有新增的12吋晶圓產能，這將影響矽力-KY明年在PMIC的市占率表現，不排除矽力-KY可能需要在2023年進一步降低價格，以確保PC和消費類PMIC的市占率。將矽力-KY*目標價由350元調降到330元，評等維持減碼。

亞系外資表示，矽力-KY看好到明年上半年非消費性電子產品市場仍具成長態勢，有機會從新客戶和內容增長中獲得更多Design Win，然而，仍擔心矽力-KY非消費市場的定價壓力，這將會限制盈利能力，因此，調降矽力-KY的2023年、2024年的每股收益預估31%、33%，有鑑於第四季能見度有限，在客戶調節庫存狀況下，矽力-KY預計第四季營收將持續下滑，現階段將矽力-KY*目標價由420元調降到400元、評等維持賣出。

（時報資訊 王逸芯）