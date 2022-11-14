敦泰丟震撼彈打入跌停 驅動IC挫咧等

敦泰（3545）上週五法說丟出震撼彈，包括提列庫存損失、裁員以及減薪，光是第三季每股就大虧13.57元，今（14）日開盤就殺至跌停鎖住，連帶天鈺（4961）也受波及，開低跌幅一度逾5％，其後跌幅收斂到1.5％附近震盪，瑞鼎（3592）下跌約1％，至於聯詠（3034）則相對有撐，多在平盤附近震盪。

敦泰第三季認列存貨跌價及呆滯損失逾24億，導致單季每股虧13.57元，在現階段消費性電子產業未見起色，整體仍處於調整庫存階段下，敦泰預估水位要回到正常應該需要9個月到1年的時間調整。不僅如此，敦泰上周法說會中，董事長胡正大也證實，目前正在進行人事「精實計畫」，人力調整幅度將達10％～13％，且由於公司處於虧損狀態，因此所有中高階主管都會同步減薪。

綜觀驅動IC產業，目前主要是受到產業持續調整庫存所致，且消費性電子相關為調整主要區塊，其中又以手機、NB/PC為主，敦泰手機相關產品占比營收大部分，也因此，在本波產業修正下，難逃巨大衝擊，也造成第三季認列存貨跌價及呆滯損失逾24億。敦泰近年來已積極發展非手機領域產品，包括研發車用、工控或是穿戴的產品，以達到分散產品以及市場的風險。以車用來說，目前敦泰汽車產品營收貢獻還不到雙位數，但呈現快速成長，今年相較去年已經成長達4倍。

目前全球在通膨加上大陸針對疫情的清零政策，使得消費電子市場持續低迷，但車用、工控等領域仍備受期待，車用市場為驅動IC產業未來幾年持續看好的藍海市場，車用DDI將受惠解析度升級與單一台車用量增加，未來整體需求持續看增，加上車用產品週期長，毛利率也多高於成本，故包括聯詠、敦泰、瑞鼎、天鈺等均積極搶進。

（時報資訊 財經內容中心）

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