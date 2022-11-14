11/14盤中熱門焦點股

今（11/14）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）陸解封希望引爆多頭 鋼鐵軍團滿血復活

中國地方政府持續釋放支持房市措施，加上放寬疫情管控，引發需求回升想像，激勵上周五LME基本金屬上揚，其中，期銅漲976美元、期鎳漲976美元，推升鋼鐵類指盤初大漲約2％，扮演盤面多頭主力之一。盤初鋼鐵二哥中鴻（2014）放量衝上21.8元、漲幅逾6％，加上第一銅（2009）急拉漲停鎖死，且仍有1.1萬餘張排隊買單，點燃鋼鐵多頭追價熱情，帶動海光（2038）、威致（2028）跟漲逾4％，佳大（2033）、燁興（2007）、世紀鋼（9958）漲逾3.5％，其餘新鋼（2032）、大成鋼（2027）、官田鋼（2017）、豐興（2015）等也攜手漲逾2％，而老大哥中鋼（2002）則是漲約1.8％，順利站上季線，齊心拉抬鋼鐵類指漲逾2％。

最大金屬消費國中國放寬防疫管控措施，可望提振有色金屬需求前景，加上預期潛在通膨透漏見頂訊息，有望讓FED提前停止升息，激勵LME基本金屬走揚，上周五指標期銅漲221美元、期錫漲991美元、期鎳漲976美元、期鋅漲140.5美元、期鋁漲136.5美元、期鉛漲63.5美元。

中國國家衛健委上周五發布優化新冠肺炎疫情防控工作的二十條措施，包括對密切接觸者的「7+3」縮減為「5+3」；取消次密接；取消取消入境航班熔斷機制，登機前只須一次48小時內核酸檢測；入境人員的「7+3」調整為「5+3」，且目的地不得重復隔離。惟中國領導人習近平日前已重申要堅定貫徹動態清零，因此，經濟學家預測，中國最早要等到2023年第二季才會結束清零政策。

（時報資訊 李慧蘭）

（2）敦泰一字跌停 內資點名2檔 落底跡象明顯

驅動IC大廠敦泰（3545）有第3季暴虧1股本、高層減薪、裁員3大利空，今天開盤股價就被打至跌停67.5元，14日上午11時有逾8500張排隊等賣，成交量僅3000多張，分析師認為，早上敦泰量縮跌停，表示接手意願不高，想進場再等等，不過凱基投顧點名，聯詠、瑞鼎產業落底跡象明顯，給予「買進」評等。

敦泰上周五舉行董事會，由於部分產品淨變現價值低於存貨成本，決議在第3季認列存貨跌價及呆滯損失共24.97億，第3季虧損超過1個資本額，每股淨損達13.57元，累計前3季每股淨損9.53元。

此外，董事長胡正大表示，目前終端市場沒有復甦跡象，手上仍有70億庫存，預估要到明年下半年才可能消化完畢，為此公司進行人事「精實計畫」，裁減人力達10％～13％，中高階主管同步減薪因應景氣寒冬。

面板驅動IC大廠已經陸續公布營運，聯詠（3034）、瑞鼎（3993）財報揭露，2家前3季大賺超過4個股本，聯詠每股純益39.32元，瑞鼎更高達46.1元，天鈺（4961）也有14.61元，以現有股價推算，本益比僅6、7倍。

今天面板驅動IC股價以上週五3利空的敦泰走勢最弱，股價開盤即跌停，一路躺平鎖死；聯詠則有法人買超加持，股價在平盤298元附近游走；瑞鼎在近中午11點時股價約下跌4元，暫報284元；天鈺股價下跌2.5元，暫報120.5元。

凱基投顧台股策略分析師張明祥認為，基於全球股市反彈可望延續到明年初，短線建議旗下客戶選股作多，可布局方向為產業落底跡象可能較為明顯的族群，像是面板、驅動IC、電競等；其次，明年獲利依然維持增長，且本益比低於10倍者，點名聯詠、瑞鼎給予「買進」投資評等。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：上周五外資大舉買超45794張，加上ADR漲4.22%，盤初股價開高7.5元、達449元，越過季線。

2.第一銅(2009)：中國放寬管控措施激勵期銅上漲，吸引追價買盤搶進，盤初挾量急拉漲停鎖死，仍有1.1萬餘張買單排隊。

3.寶成(9904)：製鞋業務推升業績，前3季EPS5.23元創高。今早開高走高、漲幅6.5%。

4.中租-KY(5871)：今年成長拚超標，明年股利看增，激勵早盤股價一度逼近漲停。

5.英業達(2356)：電競專案挹注，筆電價量看增；三大法人連6日買超。早盤勁揚逾6%並攻克年線。

6.裕隆(2201)：Q3每股虧損0.13元，較第二季明顯收斂，上周五獲三大法人聯手買超2091張，盤初放量強漲逾7.5%，拉出一根長紅棒。

7.威致(2028)：庫藏股加持，盤初股價一度衝上25.35元，漲幅逾8%，攻克季線。

8.燁興(2007)：上周五期鎳上漲976美元，帶動盤初股價強彈逾4%，拚回票面。

9.中鴻(2014)：多頭點火原物料族群，盤初衝上21.8元、漲幅約4%，一舉拿回5日線、月線。

10.海光(2038)：原物料股交投火熱，盤初爆量強漲逾4%，股價觸及20元，直搗季線。

11.堤維西(1522)：前三季每股盈餘2.48元，大幅優於去年同期的0.23元，上周五外資大舉回補買超487張，帶動盤初股價強彈逾4%。

12.永豐餘(1907)：Q3每股賺0.88元，登五季新高，獲外資連日擴大買超，推升盤初股價續漲近3%。

13.敦泰(3545)：Q3虧逾1股本，前三季每股淨損9.53元；公司並啟動員工精實計畫。開盤跌停67.5元。

14.長榮(2603)：今年以來大賺逾3千億元，獲利提前超車去年，年終獎金挑戰60個月，股價開高維持150元之上高檔。

15.四維航(5608)：前3季EPS 5.49元，股價開高走高漲逾4%。

16.台塑(1301)：前三季每股盈餘6.84元，油國減產穩油價，有助石化產品價格止跌，股價隨台股上揚。

17.聯發科(2454)：副董暨執行長蔡力行表示，全球處波動、不確定，公司持續投入新品研發，期盼4～5年後，成為一個更好、更宏大的企業。股價維持700元之上高點。

18.天鈺(4961)：驅動IC廠均受敦泰利空訊息打壓，股價回檔逾3%。

19.富采(3714)：Micro LED「3大陣營」成型，研調看好2025年顯示晶片將有爆發性成長。股價續漲逾2.5%。

20.群創(3481)：營運可望逐步落底回穩，外資持續買超支撐股價。

21.敬鵬(2355)：前3季每股盈餘0.83元，外資連三買，量能增溫開盤大漲4%，觸及30元。

22.嘉澤(3533)：兩大新CPU量產，明年營收、獲利進一步成長，配合外資買超，一度漲約2.5%，突破800關。

23.旭隼(6409)：前三季EPS37.75元，超越歷年全年，多方吐怨氣，早盤持續開攻、一度漲逾2%，拚回1600關卡。

24.台泥(1101)：傳統水泥產業旺季報到，且股價跌破10年線，今早反彈3%，拉出微笑曲線。

25.泰山(1218)：經營權之爭加上外資買超，股價拉漲3%，挑戰45元上方壓力未果，翻黑跌近4%。

26.材料-KY(4763)：出貨持穩、原料趨緩，Q3淨利改寫歷年同期新高，業績帶動股價攻高約半根漲停板。

27.華榮(1608)：電纜訂單看到年底、期銅上漲，稍早升6%後些微收斂至5.7%。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）市況不佳！外資砍價12％ 奇鋐大跌逾5％

PC/NB市況不佳，美系外資最新報告看壞奇鋐(3017)前景，不僅下調奇鋐2023年及2024年的每股盈餘預估，亦將奇鋐目標價下調約12%至115元，奇鋐今天盤中股價逆勢下跌逾5%。

奇鋐整合機殼、散熱器及風扇，提供客戶整機系統散熱有成，今年前3季業績表現不俗，前3季稅後盈餘為30.81億元，年增40.7%，每股盈餘為8.72元，累計前10月合併營收為463.09億元，年增18.28%。

儘管奇鋐前3季財報表現不錯，美系外資最新報告卻看壞奇鋐前景，美系外資指出，我們看到PC/NB產業惡化，奇鋐已下修第4季營運前景，為反映PC出貨較原先預估趨緩，且需求疲軟亦對毛利率造成壓力，我們下修奇鋐2023年及2024年每股盈餘預估，降幅8%及7%，給予奇鋐「觀望」評等，目標價則由130元降至115元，致使奇鋐今天盤中股價逆勢下跌逾5%。

（時報資訊 張漢綺）

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