敦泰一字跌停 內資點名2檔 落底跡象明顯

驅動IC大廠敦泰（3545）有第3季暴虧1股本、高層減薪、裁員3大利空，今天開盤股價就被打至跌停67.5元，14日上午11時有逾8500張排隊等賣，成交量僅3000多張，分析師認為，早上敦泰量縮跌停，表示接手意願不高，想進場再等等，不過凱基投顧點名，聯詠、瑞鼎產業落底跡象明顯，給予「買進」評等。

敦泰上周五舉行董事會，由於部分產品淨變現價值低於存貨成本，決議在第3季認列存貨跌價及呆滯損失共24.97億，第3季虧損超過1個資本額，每股淨損達13.57元，累計前3季每股淨損9.53元。

此外，董事長胡正大表示，目前終端市場沒有復甦跡象，手上仍有70億庫存，預估要到明年下半年才可能消化完畢，為此公司進行人事「精實計畫」，裁減人力達10％～13％，中高階主管同步減薪因應景氣寒冬。

面板驅動IC大廠已經陸續公布營運，聯詠（3034）、瑞鼎（3993）財報揭露，2家前3季大賺超過4個股本，聯詠每股純益39.32元，瑞鼎更高達46.1元，天鈺（4961）也有14.61元，以現有股價推算，本益比僅6、7倍。

今天面板驅動IC股價以上週五3利空的敦泰走勢最弱，股價開盤即跌停，一路躺平鎖死；聯詠則有法人買超加持，股價在平盤298元附近游走；瑞鼎在近中午11點時股價約下跌4元，暫報284元；天鈺股價下跌2.5元，暫報120.5元。

凱基投顧台股策略分析師張明祥認為，基於全球股市反彈可望延續到明年初，短線建議旗下客戶選股作多，可布局方向為產業落底跡象可能較為明顯的族群，像是面板、驅動IC、電競等；其次，明年獲利依然維持增長，且本益比低於10倍者，點名聯詠、瑞鼎給予「買進」投資評等。（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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