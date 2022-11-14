11月14日一分鐘強弱勢股
11月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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裕隆(2201)
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10.00
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防疫保單鉅影響減少，裕隆Q3虧損較Q2明顯收斂
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振曜(6143)
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10.00
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擴大電子紙布局，振曜換股握邑鋒66%股權
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勝品(6556)
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10.00
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客戶需求強勁，前3季獲利年增1.3倍，EPS為7.26元
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大亞(1609)
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9.88
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前3季EPS0.66元，因銅價大漲而上揚，但Q4不樂觀
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第一銅(2009)
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9.87
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大陸放寬管控措施激勵期銅上漲，吸引追價買盤搶進
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祥碩(5269)
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9.86
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前3季每股盈餘33.3元，10月營收雙減，股價跌深大漲
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寶成(9904)
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9.86
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擺脫越南疫情陰霾 前3季每股賺5.23元創新高，股價漲停
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中租-KY(5871)
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9.83
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今年應收帳款成長可望達標，明年股利看增，跌深反彈
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立積(4968)
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9.81
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立積WiFi7明年下半年貢獻，拚營運增溫
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六角(2732)
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9.81
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日出茶太逆風展店，力拼3年內在美國展出150～200家店
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亞洲藏壽司(2754)
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9.81
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疫情降溫，營運復甦，Q3EPS衝至2.23元
製表：王淑以
11月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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敦泰(3545)
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10.00
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提列庫存損失第三季每股虧13.57元，將裁員、減薪
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岳豐(6220)
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9.92
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董事會決議向申請撤銷發行國內第十次無擔保轉換公司債案
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其祥-KY(1258)
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8.99
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營運疲弱，第3季財務虧損，每股大虧1.29元
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佰研(3205)
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8.55
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營運黯淡，Q3財務續虧，EPS-0.32元，股價跌停
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三洋實業(1472)
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8.47
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Q3財報出籠，Q3陷入虧損，EPS為-0.42元
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萬國通(9950)
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8.15
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Q3財報及10月營收不如市場預期，股價走跌
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永固-KY(5546)
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8.07
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受限電與封控影響，Q3財務轉虧，EPS為-0.51元
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美利達(9914)
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6.67
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業外轉投資SBC貢獻減少及匯損，單季EPS僅3.09元
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奇鋐(3017)
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5.00
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外資看淡季奇鋐第4季營收，主因PC/NB疲軟而衝擊
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康呈(6236)
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4.39
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前三季財務虧損1,175萬元，EPS為-0.37元
製表：王淑以
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