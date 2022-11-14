11月14日一分鐘強弱勢股

11月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

裕隆(2201)

10.00

防疫保單鉅影響減少，裕隆Q3虧損較Q2明顯收斂

振曜(6143)

10.00

擴大電子紙布局，振曜換股握邑鋒66%股權

勝品(6556)

10.00

客戶需求強勁，前3季獲利年增1.3倍，EPS為7.26元

大亞(1609)

9.88

前3季EPS0.66元，因銅價大漲而上揚，但Q4不樂觀

第一銅(2009)

9.87

大陸放寬管控措施激勵期銅上漲，吸引追價買盤搶進

祥碩(5269)

9.86

前3季每股盈餘33.3元，10月營收雙減，股價跌深大漲

寶成(9904)

9.86

擺脫越南疫情陰霾 前3季每股賺5.23元創新高，股價漲停

中租-KY(5871)

9.83

今年應收帳款成長可望達標，明年股利看增，跌深反彈

立積(4968)

9.81

立積WiFi7明年下半年貢獻，拚營運增溫

六角(2732)

9.81

日出茶太逆風展店，力拼3年內在美國展出150～200家店

亞洲藏壽司(2754)

9.81

疫情降溫，營運復甦，Q3EPS衝至2.23元

製表：王淑以

11月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

敦泰(3545)

10.00

提列庫存損失第三季每股虧13.57元，將裁員、減薪

岳豐(6220)

9.92

董事會決議向申請撤銷發行國內第十次無擔保轉換公司債案

其祥-KY(1258)

8.99

營運疲弱，第3季財務虧損，每股大虧1.29元

佰研(3205)

8.55

營運黯淡，Q3財務續虧，EPS-0.32元，股價跌停

三洋實業(1472)

8.47

Q3財報出籠，Q3陷入虧損，EPS為-0.42元

萬國通(9950)

8.15

Q3財報及10月營收不如市場預期，股價走跌

永固-KY(5546)

8.07

受限電與封控影響，Q3財務轉虧，EPS為-0.51元

美利達(9914)

6.67

業外轉投資SBC貢獻減少及匯損，單季EPS僅3.09元

奇鋐(3017)

5.00

外資看淡季奇鋐第4季營收，主因PC/NB疲軟而衝擊

康呈(6236)

4.39

前三季財務虧損1,175萬元，EPS為-0.37元

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組