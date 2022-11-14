11/14盤前｜中小銀行土建融利率飆破3％

技術面：

1.台股前一交易日收漲503.8點，為14007.56點。

2.台股前一交易日成交金額量增為3362.94億元，5日均量為2412.13億元，10日均量為2041.53億元。

3.5日均線13544.32點，10日均線13282.21點，20日均線13081.09點。

4.5日RSI為83.57，10日RSI為71.72。

5.9日K值為91.35，9日D值為86.24。

6.20日乖離率為7.08。

7.群益投顧：在大盤飆漲過程，許多中小股逆勢下跌，折射出相對少數的中大型吃掉指數空間態勢。不過，這也可能代表未來幾個交易日，若指數陷入震盪，個別強勢中小股可能又會有逆勢強漲的態勢，短線操作者可留意是否出現這樣的輪動脈動。

8.統一期貨：外資現貨11日買超488億元，期貨留倉淨多單8911口，十大特定法人買進9279口。周選支撐與壓力區落在13500至14600之間，P/C Ratio升至1.18，整體籌碼中性看待。