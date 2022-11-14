11/14盤前｜中小銀行土建融利率飆破3％
技術面：
1.台股前一交易日收漲503.8點，為14007.56點。
2.台股前一交易日成交金額量增為3362.94億元，5日均量為2412.13億元，10日均量為2041.53億元。
3.5日均線13544.32點，10日均線13282.21點，20日均線13081.09點。
4.5日RSI為83.57，10日RSI為71.72。
5.9日K值為91.35，9日D值為86.24。
6.20日乖離率為7.08。
7.群益投顧：在大盤飆漲過程，許多中小股逆勢下跌，折射出相對少數的中大型吃掉指數空間態勢。不過，這也可能代表未來幾個交易日，若指數陷入震盪，個別強勢中小股可能又會有逆勢強漲的態勢，短線操作者可留意是否出現這樣的輪動脈動。
8.統一期貨：外資現貨11日買超488億元，期貨留倉淨多單8911口，十大特定法人買進9279口。周選支撐與壓力區落在13500至14600之間，P/C Ratio升至1.18，整體籌碼中性看待。
基本面：
1.前一交易日新台幣以31.410元兌一美元收市，升值4.95角，成交值為16.01億美元。
2.集中市場11日融資減為1633.67億元，融券減為616844張。
3.集中市場11日集中市場總體自營商賣超36.62億元，投信買超35.59億元，外資買超488.37億元。
4.生技公司前三季財報陸續出爐，受疫情、通膨和美元升值影響，獲利排名大洗牌！光學、醫材外銷股、製藥、保健品族群表現最耀眼，泰博以EPS31.95元坐穩獲利王寶座；精華、晶碩搶攻隱形眼鏡龍頭，EPS都由16元起跳；美時和保瑞拚製藥王；美容、保健品股則由生展奪冠。（閱讀全文）
5.食品廠第三季財報大致出爐，呈現「上瘦下肥」情況。黑松、愛之味等中下游食品廠，受惠中元普渡加持，及漲價效應助攻，第三季獲利暴衝；但是大統益、福壽等中上游食品業者，因上半年「黃小玉」飆漲的影響遞延，第三季剛好是成本壓力最大的時候，獲利空間遭擠壓。（閱讀全文）
6.顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）公告董事會通過2022年第三季合併財務報告。2022年前三季合併營收186.3億元，較去年同期成長2.5％；毛利率42.6％，較去年同期增加0.8％；營業淨利31.4億元，較去年同期減少14.7％；稅後純益34.7億元，較去年同期成長12.3％，每股盈餘46.1元。第三季合併營收39.0億元，季減44.4％，較去年同期減少42.1％；毛利率37.5％，季減5.2％，較去年同期減少8.8％；營業淨利4.5億元，季減61.3％，較去年同期減少69.8％；稅後純益5.5億元，季減59.0％，較去年同期減少56.2％，每股盈餘7.28元。
7.測試介面廠旺矽（6223）公告第三季合併營收19.36億元，歸屬母公司稅後純益3.65億元，同創歷史新高，每股純益3.88元優於預期，累計前三季獲利已賺逾一個股本並賺贏去年全年。第四季受惠客戶新晶片設計定案（tape-out）開案量能充沛，營運將淡季不淡，並看好明年5G通訊及高效能運算應用的探針卡強勁出貨動能。（閱讀全文）
8.儲能電池模組大廠天宇（8171）第三季繳出毛利率、營益率雙率雙升成績，前三季每股盈餘2.18元。隨著儲能系統等應用市場進入長期收成期，未來再生能源產業搭配的儲能系統市場將持續增長，今年第三季起自動化生產效率貢獻明顯，加上客戶訂單穩定增長，後續營收及獲利成長可期。（閱讀全文）
9.良維（6290）近年積極調整產品結構，受惠轉型有成，除了伺服器穩定出貨外，電動車也出貨大增，帶動良維第三季毛利、獲利大幅成長，稅後純益2.83億元、年增559％，獲利創下單季歷史高點，每股純益1.91元。（閱讀全文）
10.窗簾大廠億豐（8464）及運動用品、精品包袋廠威宏-KY（8442），今年前三季業績表現亮眼，其中，億豐為紓解客製化窗簾產能缺口，墨西哥廠將擴增員工提高產能；威宏則因國境解封後的報復性旅遊潮，將帶動輕奢與精品包袋市場需求大增，可望降低Nike成衣及運動鞋等訂單下滑的衝擊。（閱讀全文）
國內消息：
1.選舉行情及年底作帳行情登場，台股萬四關卡站穩後，隨外資歸隊，有望延續軋空力道直攻半年線14,602點。內外資鎖定明年富成長性、產業有落底跡象、評價明顯偏低三大族群，包括台積電、欣興、信驊、聯發科等股可望成為市場指標。（閱讀全文）
2.中小型銀行土建融利率飆漲，建融驚見3.5％新高。由於以價制量、資金緊縮，以及銀行法第72條之2上限等問題，使全體國銀土建融水準拉高，除了大型行庫土融、建融分別從2.6％、2.8％起跳，金融圈人士透露，中小型銀行資金成本更高，土建融利率漲更兇早已「破3」，土融利率來到3.1％，建融利率更驚見3.5％天價。（閱讀全文）
3.APEC領袖會議將於18、19日在泰國曼谷登場，由台積電創辦人張忠謀六度代表出任。大會草擬宣言，為達2040年太子城願景（Putrajaya Vision 2040），將致力建立開放、有韌性且和平的亞太共同體。我國領袖代表張忠謀預料將向會員國傳達，台灣半導體供應鏈在全球具關鍵影響力，願和區域夥伴合作，打造安全、可信賴、有韌性的供應鏈。（閱讀全文）
4.台灣正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）已滿一年，但尚未獲受理審查。據悉，由於APEC會員國與CPTPP會員國重複度高，我方於會議期間將安排與CPTPP會員國進行雙邊會談，日本、新加坡、墨西哥、加拿大等都是積極爭取對象；另為促使台美貿易倡議加速進展，可望與美方代表進一步接觸會談。（閱讀全文）
5.貨櫃海運市場急速反轉再寫驚奇，因歐美需求驟減引發運價連續21周下跌，看得船公司心慌慌，尤其美國自大陸進口貨量在10月年減20％，一舉跌破疫前2019年同期水平，上海SCFI運價指數截至11月11日近三周累跌達19％，繼美西線跌破許多船公司成本價之後，歐洲線運價也逼近成本線。（閱讀全文）
6.年底將至，全體國銀展開搶救資本適足率大作戰，據金融圈人士指出，目前已有三大作戰策略登場，其一，減少承作180天之內的短期融通周轉金放款；其二，爭取能獲信保基金承保的中小企金放款業務；其三，土建融業務儘可能延後撥款。（閱讀全文）
7.遠東商銀董事會通過第三季合併財務報告，累計前三季稅後純益25.04億元、年成長13.08％，每股稅後純益（EPS）0.7元、年成長11.11％，該行強調，主要受惠升息週期帶來利差擴大，且10月順利完成48億元現金增資，提供推動核心業務充足資金需求，可望推升全年獲利成長動能。（閱讀全文）
8.Micro LED的應用及供應鏈逐漸浮出檯面，各大陣營積極鞏固LED晶片貨源，富采（3714）旗下晶電將借力錼創（6854），建立第一條Micro LED生產線，隨著Micro LED製造難度升級，富采將分三階段投入Micro LED產業，總投資規模上看百億。（閱讀全文）
9.Micro LED各方勢力抬頭，LED晶片廠成為要角，光是今年11月，陸資面板龍頭京東方、電視面板龍頭海信相繼插旗大陸LED晶片廠，一舉奪下華燦光電、乾照光電最大股份，以股權作價綁住晶片產能成為Micro LED的前哨戰，也是現在進行式。（閱讀全文）
國外消息：
1.美股上週五延續升勢，道指收漲0.1%、標普500指數漲0.92%，那指漲1.88%，費半指數漲3.08%；累計一週，道指漲4.15%、標普500指數漲5.9%，創6月以來最大單週漲幅，那指漲8.1%、為3月中旬來最佳。
2.二十國集團（G20）領袖峰會14日在印尼峇里島登場，美國總統拜登與中國國家主席習近平今將舉行首次實體峰會。
3.美國民主黨12日拿下內華達州參議員席位，總計達到50席，確定保住參議院控制權。民主黨再次掌控參議院讓拜登總統聲勢大振，不致被共和黨變成跛鴨。（閱讀全文）
4.特斯拉執行長穆斯克收購推特後大批高層出走、公司政策不定，已讓通用汽車、美國航空等大型廣告主暫停投放廣告，就連宏盟集團（Omnicom）也建議各大品牌短期內別在推特投放廣告，令推特營收前景更加堪憂。（閱讀全文）
5.美國物流業之前因新冠疫情刺激網購量大增，積極增聘人手來應付物流需求。但因為市場需求下降速度超過業者預期，現在正逆轉情況削減增聘的職位。（閱讀全文）
6.為幫助地產商度過難關，中國人民銀行和銀保監會11日推出穩房市16條措施，其中呼籲各銀行支持開發貸款及信託貸款等存量融資合理展期、調整還款安排。自11日起，未來半年內到期的，允許超出原規定多展期一年。（閱讀全文）
7.中國國務院總理李克強12日在柬埔寨和國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃會面。李克強表示，世界經濟金融高度融合，面對目前許多挑戰，沒有哪國能獨善其身，各國應加強合作與宏觀經濟政策協調，維護世界經濟穩定，防止陷入衰退。（閱讀全文）
（時報資訊 廖小蕎、李寶珠、李慧蘭）