台股反彈還沒完 16檔熱門題材股有望續攻

美國消費者物價指數（CPI）年增率縮小，美股、亞股狂飆，台股加權指數攻克萬四關卡，指數反彈至14,000點後爆量震盪換手，法人篩選包括聯電等16檔熱門題材強勢股，本周仍有望續攻。

包括華新、聯電、台積電、技嘉、欣興、景碩、南電、金像電、台光電、聯茂、智原、創意、世芯-KY、中美晶、合晶、環球晶等個股，法人買盤匯集，人氣爆棚。

國泰證期協理簡伯儀分析，美國CPI較去年同期上揚7.7％，為今年1月以來的最小增幅，扣除波動劇烈的食品與能源項目的核心CPI則是月增0.3％與年增6.3％，同樣低於市場預期，顯示通膨已開始降溫，聯準會（Fed）放緩升息的機率攀升，導致美債殖利率應聲下滑。

大盤由電子權值股台積電、聯電領軍台股躍過季線反壓，量價增溫，人氣回籠，台股反彈尚未結束，如遇震盪拉回可偏多操作。

台新投顧副總經理黃文清分析，台股上周大漲7.53％，後勢基於通膨率續降，以及美國聯準會鴿派言論，預計台股將繼續攻高，可以偏多操作，續留意有基本面的個股，例如量產需求仍強的IP股，持續供不應求的ABF載板等。

群益投顧副總裁曾炎裕則表示，指數反彈至14,000點後震盪換手，個股表現將差異大，大盤跌幅超過七成的最弱勢股，帶動指數反彈後，反彈範圍將擴散到所有科技股。

驅動IC設計大廠聯詠法說釋出明年第一季庫存將回到正常水位，驅動IC擺脫營運逆風，聯詠、瑞鼎、矽創及晶宏呈現反彈，過去兩季營收衰退、獲利降低、股價大跌後，客戶庫存去化，且股票籌碼安定，股性活潑的IC設計及IP股表現將再度走強。

第一金投顧董事長陳奕光指出，勞動基金運用局委外代操700億元評選結果揭曉，由七家投信取得簽約資格，加上目前仍有絕對報酬120億元、相對報酬100億元的委外代操資金未撥款，合計共有920億元資金待發放，台股將有新的資金活水挹助。

上市櫃公司第三季財報預估有超過1兆元獲利，基本面仍穩健，在資金及人氣回流下，短線看13,800點跳空缺口是否回補，高點可上看半年線14,602點。

台股未來一周預測，上半場可能仍以大型股表現為主，如內外資同步買超的聯電、台積電等，若指數陷入震盪，中小型強勢股在下半年場則有望躍居盤面主流。

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