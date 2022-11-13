四軋來了？台股強彈 直攻半年線14,602點

選舉行情及年底作帳行情登場，台股萬四關卡站穩後，隨外資歸隊，有望延續軋空力道直攻半年線14,602點。內外資鎖定明年富成長性、產業有落底跡象、評價明顯偏低三大族群，包括台積電、欣興、信驊、聯發科等股可望成為市場指標。

外資11月以來加碼665億元，本周更逢第三季財報公布及拜習會登場，外資有望陸續歸隊，法人點名台積電、欣興、信驊、致茂、南電、臻鼎-KY、光寶科、金像電產業成長可期，長期看旺。此外，股價落後、評價低廉的代表標的，麥格理點名聯發科、譜瑞-KY、日月光投控、旺宏。至於產業似有明顯落底跡象者，凱基投顧則點出聯詠、瑞鼎，並給予「買進」投資評等。

麥格理證券指出，電子與半導體供應鏈正進入庫存調整的不同階段，也面臨終端需求不振壓力，尤其PC、智慧機、電視等消費性電子產品需求依舊疲弱，雖部分零組件庫存從第三季開始消化，然多數供應商至明年上半年前出貨仍會在相對低檔。值此環境，投資電子股應著重明年成長性，且股價交易在正常本益比區間以下者。

凱基投顧台股策略分析師張明祥則認為，基於全球股市反彈可望延續到明年初，短線建議旗下客戶選股作多，可布局方向有產業落底跡象可能較為明顯的族群，像是面板、驅動IC、電競等；其次，明年獲利依然維持增長，且本益比低於10倍者，此選股方向與麥格理證券觀點不謀而合，次族群則包括：ABF、伺服器、軟板等。

第一金投顧董事長陳奕光認為，11日股匯債三市都上漲，11日指數位階相對於低檔反彈1,378點，只有大盤波段高低檔幅度的23％，連弱勢反彈的0.382幅度都不到，而且相較於美股已反彈17％～18％，日股站上所有均線及韓股彈到半年線，加以估計上市櫃第三季財報獲利1.03兆元及累計獲利3.2兆元都是歷年同期最佳，台股將四軋（軋空手、借券、融券以及T50反1）等持續反彈行情，下檔看本波跳空缺口上緣13,878點。

黎方國表示，台股每年高低檔波段差距，僅2000年因新冠疫情大爆發跌到十年線高低檔達6,237點，即使2000年科技泡沫及2008年金融風暴高低檔各5,838點、5,354點，今年高低檔震盪則達5,990點，以台灣今年GDP成長仍有3.7％，在美國後續升息幅度及強度都減弱，新台幣在內亞幣走升，外資將積極回補台股。