外資歸隊台股滿血復活?緊盯這關鍵

美國消費者通膨指數降溫，讓美股也漲翻天，台股在國際股市大漲帶動下，11日終場站上「萬四」，以14,007.56點作收，一日上漲逾500點，改寫今年來第2大、史上第6大漲點，惟季線、半年線及年線還是下彎型態，中長線空方格局尚未改變。不過，上周五在科技族群領漲下，美股3大指數又收高，且周線都收紅，道瓊漲4.15％，標普500指數漲5.9％，那斯達克更是大漲8.1％，漲幅創近8周最大。台股量價齊揚，搭配美股攻高，雖然中長線仍待努力，但市場悲觀氣氛已淡化。

11日外資（不含外資自營商）買超488億元，締造今年來最大買超額、史上第3大，本月來累計買超665.7億元，暫停向台股提款。觀看上周五單日外資買超排行名單：聯電（2303）、新光金（2888）、台積電（2330）、華新（1605）、開發金（2883）、國泰金（2882）、群創（3481）、元大金（2885）、永豐金（2890），金融股最受寵。神山台積電位在買超排行前五大，11日大漲逾8％、收在441.5元，單日市值重返11.45兆元，並帶旺相關類股群起猛攻，晶心科、M31、力旺三大IC設計指標強攻漲停，半導體族群單周市值「回血」近2兆元。

累計上周（11/07-11/11）外資買超動向，聯電獲買超逾20.4萬張，新光金全周買超88,613張，華新、台積電、永豐金、開發金、群創、元大金、國泰金、中鋼（2002）等權值股全都在買超之列。

相對於外資多著墨金融股，投信上周則把目標放在電子股身上，上周買超榜單中，欣興（3037）買超22,105張，位居第一；聯電、技嘉（2376）為二、三名；群創、南電（8046）、聯詠（3034）、台積電、景碩（3189）、聯發科（2454）、南亞科（2408）皆獲投信青睞。

群益投顧預估，指數反彈至14,000點後震盪換手，接下來個股表現差異大；跌幅超過7成的最弱勢股帶動反彈後，反彈範圍擴散到所有科技股；然而空頭市場講基本面太矯情，注意爆天量後換手失敗易引發多殺多。

凱基投顧表示，上周五加權指數一口氣大漲衝上季線，量能大幅放大至3,000億元以上，市場資金蜂擁而至，外資大買近500億元，加權指數和櫃買指數短均線多方排列，本波從低點12,629反彈以來，出現將近1,400點漲幅，台股若能守穩季線，多方反彈格局仍有向上延續的機會，惟需留意獲利調節賣壓，輪動節奏將越來越快。選股策略以型態整理完畢或是法人買盤集中的個股較為有利，部分個股漲幅已大，也須開始留意反轉訊號。

（時報資訊 張嘉倚）

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