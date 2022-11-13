新一周台股展望 法人看好七類股發威上攻

台股受惠美股強漲行情，11日爆大量大漲行情，指數站上萬四關卡且周K線連兩紅。台新投顧本周看好七大題材類股，包含：PCB股、IC設計股、晶圓製造股、百貨股、觀光股、自行車股、生技股等，研判本周指數將在13,600～14,400點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.國內持續放寬隔離管制。

2.美國通膨預期降溫，美元指數滑落以及美股大幅上揚。

3.各國持續推動財政政策。

但台新投顧另提醒要留意三項國內外利空因素：

1.電子庫存去化持續仍可能影響相關公司業績表現。

2.景氣衰退疑慮仍在。

3.仍要持續留意地緣政治風險。

國票投顧看下周指數區間13,800～14,300點

上周各類股全面上漲，以半導體類指數上漲14.42％最強勢，通信網路類指數上漲1.04％最弱勢。國票投顧預期本周指數在13,800～14,300點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：矽智財股、ABF載板股、記憶體股、IC設計股、特用化學股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國10月CPI降溫，12月有望只升息2碼，市場氛圍轉趨樂觀。

2.台股上周五量能放大至3,300億元水準，股市人氣回籠，同時電子成交比重回升到6成6，在電子重回主流之下，有望帶動漲勢延續。

3.印尼G20峰會上有望重演「拜習會」，有利於美中緊張對峙關係獲得降溫。

4.大盤融資餘額維持1,700億元以下的低檔水位，現階段籌碼相對穩定。

但國票投顧也提醒留意兩項國內利空因素：

1.台指期貨即將在周三（11/16）進行每月契約結算，仍應提防盤勢出現較大波動。

2.台股短線急漲過速，且來到季線與萬四關卡，上檔調節壓力恐增。

延伸閱讀

配息5％大紅包來了 12檔台股ETF掀高潮

台股跌了1整年 老謝5觀察曝極大助力出現