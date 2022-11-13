金控前10月唯一賺贏去年 竟然不是富邦金

本土金控10月財報全數出爐，受到全球股市動盪、美債殖利率彈升、加上防疫險之亂衝擊，整體10月稅後盈餘合計僅87.38億元，改寫今年以來單月新低，年減高達69.1％；其中，兆豐金（2886）受防疫保單理賠影響漸小，由虧轉盈，富邦金（2881）、中信金（2891）單月均呈虧損。

統計前10月累計稅後純益，計有11家賺逾百億元，又以富邦金783億元最多，公股獲利王則由第一金拿下，海賺177.83億元，獲利年增率為0.52％，每股獲利（EPS）達1.34元，是唯一賺贏去年的本土金控，另外三家公股，包括兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）都較去年同期衰退。

富邦金前10月獲利仍穩居金控獲利王，惟單月出現虧損，主因是旗下富邦產險持續受防疫險理賠衝擊，10月虧損高達59.2億元，拖累富邦金10月單月稅後淨損54.1億元，罕見連兩個月虧損，富邦金累計前10月獲利僅剩783億元，年減42.3％，每股獲利6.07元。

此外，富邦金（2881）上周五（11日）完成合併日盛金（5820），締造台灣金融史上首宗「金金併」，金控正式從15家變成14家，少了一家，台北富邦銀行、日盛銀行整併之後，分行數也將成為民營銀行之冠。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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