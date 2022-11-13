航運死貓跳？法人嘆貨櫃三雄恐提前轉虧

全球運價還見底，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續21周下滑，下跌135.92點，來到至1,443.29點，跌幅為8.6％，其中原本有撐的歐洲線、美東線跌幅加大，分別來到16.17％、13.64％；市場傳出9、10月出口美國線減幅擴大，貨量甚至低於2019年疫前同期水準，航商、貨代業者直呼，「貨少，運價當然撐不住！」

終端需求不足是運價連跌的關鍵，國內航商持續觀察，歐美大型零售商在積極去庫存後貨量是否回穩，何時開始補貨；業內人士指出，傳統上每逢季末，出貨量會比較好，加上農曆年前會有一波趕在亞洲生產基地放假前的拉貨潮，有機會讓運價止穩甚或微幅漲價，若貨量不足，就要看船公司艙位調控能力而定。

各國央行跟進歐美升息、通膨衝擊歐美購買力，導致需求大減，儘管消費者因應年底購物季來臨持續支出，惟企業與零售商庫存仍高的情況下，拉貨動能也無力，11月已過了年底聖誕等節慶出貨期，第四季旺季不旺，甚至看淡。

貨櫃三雄上周（11/7～11）漲幅犀利，帶領航運類股指數周漲5.41％，一哥長榮單周上漲11元，漲幅達7.91％，上周五收盤價為150元、陽明漲4元，漲幅6.54％，收在65.2元，萬海漲6.9元，漲幅10.36％，收73.5元；財經專家認為，若明年業績無法成長，股價上漲延續力恐乏力，這一波上漲應為跌深反彈，而非產業景氣好轉，全面抄底的時機未到。

國際航商馬士基、ONE等受惠高比例高運價長約護體，最近一季財報獲利仍可觀，惟獲利恐達高峰，市況面臨反轉，8月、9月起運輸需求驟降，連動現貨價直落；至於國內的貨櫃三雄前三季獲利已超過去年一整年獲利，全年度有望挑戰稅後純益達6,000億大關，惟法人憂心貨櫃三雄明年首季恐怕「轉虧」。

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（旺得富理財網 黃順德）

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