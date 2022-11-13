台股底部成形 外資回補助攻紅包行情

聯準會官員釋出鴿派訊號，美元指數上周創逾10年來最大跌幅，美元對六大對手貨幣表現的美元指數重貶向107靠攏，日圓站回139字頭。市場推估12月升息幅度可能放緩，美股出現報復性大漲，激勵11/11台股收盤站上14000點大關。日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，近期台股有在利空中淬煉出底部形成的態勢，對照歐美股市大概率有補漲機會，隨著利空淡化及量能增溫，目前短期均線呈多頭排列，台股短線維持偏多氛圍，然因台股自波段低點彈升已逾千點，隨著指數站上季線，預期上檔調節壓力恐上升，惟具基本面族群仍有表現空間。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，之前台股受到全球市場拖累走跌，政府數次發佈禁空令，確實有助短線震盪止穩，且根據統計，歷次禁空令發布後三個月，加權指數平均能達到10%的反彈報酬；至於下周全球市場將聚焦G20峰會的拜習雙邊會晤，雙方是否能釋出正向訊息，進一步激勵這波反彈氣勢。此時布局仍建議以明年產業能見度高、具有成長性的標的布局，同時建議暫時避開與中國消費市場相關、歐洲營收占比高之公司，降低中國清零政策、歐洲經濟不振等衝擊。根據保德信預估，2022年與2023年整體企業獲利成長分別為1.4與-6.2%，今年獲利下修較為明顯的產業為光電、水泥、汽車及金融等獲利，預估2023年電子族群的成長性將優於傳產股；至於2023電子獲利成長較為顯著的族群，包括光電與電子零組件，特別是汽車相關、資料中心、電子標籤等，傳產則以水泥、橡膠、汽車、貿易百貨及生技醫療較佳。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，短線由於外資回補台股，大盤由跌深反彈大型股領漲帶動，台股開盤即漲300多點，但基本面與先前看到的一致，目前部分科技廠商仍受制於庫存調整壓力，可望於第一季後舒緩，但股市受到美國市場情緒激勵，目前至第一季2月底財報公布完之前，預料台股仍有機會上演反彈走勢，預先走一波紅包行情。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，短線上影響台股走勢較大變數仍聚焦美國通膨數字及美國聯準會升息碼數。產業方面，消費電子庫存去化問題尚未解決，產業焦點以先進製程的半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子以及蘋果供應鏈為主。傳產則可關注金融、生技、一般消費通路、不鏽鋼、風電等產業。

（時報資訊 任珮云）

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