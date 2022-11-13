台股挑戰半年線 聚焦Q3財報、台積電

受惠美股強漲，台股爆量大漲行情，指數翻越季線及萬四雙關卡，周K線連兩紅；由於11日美科技股續漲，有利本周台股指數持續挑戰上方半年線14,602點，市場聚焦上市櫃公司第三季財報業績及台積電續漲力道等因素。

美國10月CPI數據顯示觸頂跡象，美元指數滑落及美股強漲，激勵11日亞股行情，台股跳空開高走高，睽違已久的量價齊揚行情，單日指數大漲503.8點及周指數累計勁揚達980.85點，台積電及半導體類股指數11日各大漲8.34％、7.14％，帶動市場追價買氣。

統計11日法人買超金額487.33億元，其中外資大幅回補買超達488.27億元，投信續買超35.58億元，自營商則順勢調節36.61億元。三大法人周合計買超861.88億元，包含外資買超895.27億元、投信買超73.51億元，自營商則賣超106.63億元。外資在期貨市場也翻多，11日外資的台指期未平倉多單8,911口，較前一日的空單278口翻多，且較前周增持多單3,323口。

本周首要關注台股基本面，上市櫃公司10月營收亮眼成績，單月上市櫃業績達3.77兆元及74家公司營收創歷史新高；接續11月14日為第三季財報公布最後期限（金控公司財報期限為11月29日），以7、8、9月各單月營收及新台幣匯率偏貶走勢，預期第三季財報可望延續佳績。但儘管整體業績偏正面發展，仍要留意可能有部分公司意外出現業績不如預期或甚至呈現虧損，將影響個股股價拉回修正走勢。

台積電再度扮演盤勢的強漲指標，上周外資合計買超台積電7.35萬張，其中僅10日調節6,793張，11日更獲外資大舉買超4.57萬張，11日台積電盤中高檔442元碰觸到季線，收盤價441.5元周累計大漲15.58％，由於11日台積電ADR續漲4.22％，被市場看好有利本周延續台積電股價漲勢，也攸關大盤指數能否進一步攻堅上方半年線。