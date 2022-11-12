法人轉買！15檔收復生命線 軋空行情可期

影響今年全球股市表現的頭號變數─美國通膨數據，終見緩解曙光，10月CPI低於市場預期，Fed升息力道有望趨緩，買盤大舉搶進，台股也重返萬四關卡。投資專家指出，搶搭資金回補浪潮，短線來看，可聚焦三大法人由賣轉買、買超占比高，顯示布局心態積極，並推升股價站穩季線之上的個股，共有富邦金、台塑化、華建等15檔，後市表現可期。

凱基投顧台股分析師張明祥指出，在美國費半指數躍升下，台股隨之攻抵季線關卡，後續指數若能守穩季線，多方反彈格局仍有向上延續機會，預料盤面輪動節奏將越來越快，選股策略以型態整理完畢，或法人買盤集中個股為布局焦點。

據統計，盤面上共有富邦金、開發金、國泰金、台塑化、華建、寶成、中信金、凌巨、南電、群創、名軒、美時、台燿、緯創、國巨等15檔個股，符合三大法人11日由賣轉買，且加碼規模超過千張、買超占比約在2成以上，股價收復「生命線」季線關卡，閃現多方訊號，有機會延續上攻表現。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕認為，在美元指數回落，以及美CPI下滑，Fed升息抑制通膨效果開始顯現之下，帶動資金重返權值股，電、金、傳同步走揚，預估台股站上萬四大關後，將呈現震盪換手，短線反彈轉強的個股有機會出現軋空行情。

IC載板大廠南電明年首季ABF載板持續滿載生產，加上BT載板有急單加持，在明年新廠產能到位下，市場預估可增加ABF載板約22％～25％的產能，激勵11日股價強攻漲停，三大法人買超逾4,600張。

寶成在製造業務端第三季表現仍佳，營收較去年同期大幅增長。展望未來，法人預估製鞋業務今年出貨量、單價皆有提升，帶動營收明顯成長。

此外，美時公布第三季財報，單季每股盈餘（EPS）7.97元，創下歷史新高，累計前九月獲利已賺逾一個股本，EPS達10.96元。挾帶業績題材，11日獲外資大舉敲進8,510張，成交量爆出3.28萬張大量，股價一舉登上季線關卡，基本面、籌碼面、技術面表現正向。

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