艾笛森 LED霧燈明年Q2放量

艾笛森（3591）自LED元件起家，隨著下半年建構的成品生產線已完成85～90％，2023年正式切入車燈成品，第一個產品鎖定霧燈，預計2023年第二季放量。法人預估，隨著疫情趨緩、汽車成品導入量產，2023年營收可望成長15～20％，有望挑戰近五年營收新高。

艾笛森11日召開法說會，發言人許正典樂觀看待汽車LED模組、成品後勢，該公司近年已經轉向LED模組及成品，尤其LED模組在汽車應用比例逐年攀升，占整體模組比重逾5成，約當整體營收占比達3成，2023年將正式跨足LED車燈，第一個產品就鎖定霧燈。

進軍車燈的LED廠包括麗清、聯嘉，業界分析，麗清以大陸市場為主，聯嘉以北美市場為主，艾笛森也鎖定北美市場，然北美市場龐大，因此艾笛森進軍車燈市場，應不至於引發價格戰。

許正典透露，公司2022年8、9月投入成品產線擴建，目前已完成85～90％，規劃2023年投入LED成品，首款產品鎖定LED霧燈，預計2023年3月小量投產，第二季可望放量。

據公司透露，艾笛森汽車客戶以北美Tier 1客戶最大，該客戶交貨給福特、克萊斯勒等車廠，交貨的產品以尾燈、日行燈、霧燈、室內燈及標誌燈為主，艾笛森身為車燈的新進者，將以較有把握的霧燈為起點，2023年就展開一條龍式的服務。

許正典分析，汽車LED模組在夠高的稼動率下，毛利率介於25～30％。成品若衝大經濟規模，毛利率也介於20～25％，他表示，在中美貿易戰及區域地緣政治的衝擊下，導致客戶下單偏保守，但2022年比較基期偏低，且汽車市場龐大，一年要做足20億元營收不難。