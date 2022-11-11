富邦媒雙11首波業績增45％

雙11檔期買氣大爆發！富邦媒（8454）11日公布雙11於凌晨活動開跑短短十分鐘，吸引的人潮即較2021年同期成長逾2倍，活動第一小時業績相較2021年同期成長45％、並且是平日日均業績的42倍，業績亮眼。

富邦媒11日股價在雙11業績告捷激勵下應聲大漲，盤中一路上漲至548元，收盤價545元、漲幅8.78％，創下近一個多月以來新高。

東森購物網亦統計至11日中午，進站人潮較2021年同期成長逾1.5倍，衛生紙等日用商品銷售量較平日成長20倍。

富邦媒表示，開跑第一時間，消費者搶買的商品主要鎖定iPhone 14 Pro、輕薄筆電、掃地機器人、智慧吸塵器等大家電商品，以及紙尿褲、洗衣精等清潔、母嬰用品，魚油、人蔘等等保健品人氣爆棚，每年雙11必囤的美妝商品買氣亦大爆發。

富邦媒2022年雙11檔期豪擲1億元行銷預算，號召數百萬件商品加入陣容，11月11日送出破百份的當日限定大獎，且11日當天momo全通路不限金額下單，免登記就有機會拿到「11份亞洲不設點雙人來回機票」或是「111份國內五星飯店住宿券」，吸引吸買氣聚集。

東森購物表示，11日當天以保健食品、3C、家電及衛生紙最為熱銷，其中iPad 9 64G 10.2吋WiFi 2021特惠價9,900元，榮登站內銷量排行第一，其次為iPhone 14 Pro 256G智慧型手機，而前20名熱銷商品還包括衛生紙、保健食品。