英業達Q4營收先蹲 2023再跳

PC需求進一步走緩，英業達（2356）預期第四季仍將受到產業及客戶動能下滑影響，營收規模會收斂至與第二季相當水位。不過展望2023年，看好筆電、伺服器及智慧裝置等三大業務都將同步增長，全年度將回歸成長表現。

其中，在市場極度被看衰的筆電業務，英業達坦言亦不看好2023年整體市況，但因爭取到客戶較多的新專案，出貨、營收可望齊揚。

英業達第三季合併營收以1,424.52億元來到2022年高峰，受惠高單價產品出貨比重提升至4成以上，帶動毛利率在暌違四年後、又重新站回5.2％，營益率亦微增至1.6％，稅後純益17.49億元、稅後每股純益0.49元。

英業達總經理巫永財11日於法說會表示，第四季筆電及消費性產品受產業市況影響較大，雖伺服器動能仍可維穩，但預計營收規模將收斂至約與第二季相當水位。

不過展望2023年，英業達將因受惠爭取到客戶較多的電競機款新專案，出貨量可望小幅增長，加上產品單價及毛利較高，將推升筆電業務營收成長。另外，伺服器業務隨雲端服務產業續有雙位數年增力道拉抬，2023年亦估有個位數的年增幅。

英業達企業電腦事業群總經理蔡枝安進一步指出，英特爾及超微新一代的CPU平台新品預計2023年第一季放量，另看好美系CSP（雲端服務商）客戶需求，估將有雙位數增長，但陸系CSP客戶受政策影響較大而放緩。

至於2022年順利回歸成長動能的智慧裝置業務，因應封控及貿易戰關稅問題，雖致成本有所提升，不過為此進行的多項動能調整，如把台灣研發中心變成試產單位，獲得客戶認同與青睞，也爭取到2023年有更多的新專案，加上2023年第二季越南廠就將投產，預期新品及新專案陸續出貨後，將帶動營收及毛利率將同步增揚。