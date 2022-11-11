豆府Q3 EPS 3.25元 重返疫前

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752）11日董事會通過第三季財報，合併營收6.86億元、年增85.48％，稅後純益8,346萬元、年增46,266.11％，每股盈餘3.25元；累計前三季營收17.19億元、年增44.59％，稅後純益1.59億元、年增140.08％，每股盈餘為6.25元。在上市櫃連鎖餐飲集團中，豆府前三季EPS僅次於八方雲集（2753）的7.53元。

豆府10月營收達2.35億元，年增13.37％；累計前十月營收19.53億元，年增39.60％。在展店效應及來客數增加雙重加持下，也創同期新高。

展望第四季，疫情趨緩、回歸常態生活，外食餐飲市場轉強，百貨周年慶旺季已至，豆府持續拓點展店，預計年底前再開一家「帕泰家」、一家正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」，這兩個品牌自開店來業績表現佳，對豆府營收獲利帶來助益。豆府餐飲集團旗下品牌總店數，年底前將達到63家。

第三季逢暑假為餐飲業傳統旺季，加上逐步解封，豆府的營運明顯回溫，集團旗下各門店來客數及業績持續衝高，甚至超越疫前水準，加上本季新增4家門店，包含北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、帕泰家、阿達師五星麵舖，為第三季營收帶來明顯助益，也讓豆府第三季營收創單季新高，歸屬母公司淨利也創下單季次高。

豆府持續優化餐點品質，將持續推出新菜色，提升消費者用餐滿意度。年底為各百貨商場周年慶購物旺季，加上歲末年終暨耶誕佳節，為家人朋友及同事聚餐旺季，購物人潮及聚餐商機可望挹注豆府各品牌營收，第四季持續成長。