華新、欣興等17檔財報逆勢紅 多頭聚焦

上市櫃第三季財報將在14日全數出爐（金控財報期限為11月29日），作為今年度最後一份業績指引，華新（1605）、欣興（3037）等17檔個股無畏終端需求下滑，前三季獲利逐季成長，提前創下歷年新高，或將成為下一波多頭行情聚焦的指標。

今年第三季多空變數同時出現，產業端上雖面臨庫存調整與消費支出的縮減，但蘋果新機拉貨照常出現，挹注相關供應鏈的營運表現；管理層面上，一方面聯準會（Fed）激進式升息造成資金成本提高，侵蝕企業獲利，另一方面新台幣單季急貶2.02元，以美元計價為主的外銷業者匯兌收益相對可觀，憂喜參雜。

截至11日止，已有近8成的個股揭露上季度財報，其中高達38檔個股不僅前三季稅後純益逐季成長，且累計獲利更是賺贏去年全年，華新、欣興、欣銓、創意、奇鋐、致茂、復盛應用、京鼎、緯穎、儒鴻、和康生、辛耘、亞泰、信驊、健策、耕興及晶呈科技等17檔個股上周更獲法人買超逾百張。

華新第三季本業上雖受銅與鎳價走跌，以及不鏽鋼客戶調節庫存影響，在認列庫存跌價損失下，營業利益年減64.44％，所幸業外有轉投資及匯兌收益加持，加上出售美國太陽能子公司Borrego案場開發部門，稅後純益達94.59億元，年增1.09倍，改寫單季新高。

華新今年前三季已賺逾半股本，且第四季不銹鋼需求有望自谷底回溫，法人上周大買8.5萬張，助漲股價單周強彈14.54％。

兆豐投顧研究部協理黃國偉認為，產業庫存調整完畢也只代表景氣落底，並不代表回升，預期這次景氣將以L型回升的機率較高，當大盤目前定位在跌深反彈格局，就與基本面無關，年底前的操作以「跌深股」為主。

摩爾投顧分析師張貽程指出，投資人對於已創波段新高、甚至歷史新高的個股不需過度追價，反倒可以多留意基本面見利多，但股價從季線剛起漲的個股，例如欣興、智原、智易等，都有機會跟著族群當中先漲的指標股，呈現落後補漲的格局。

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