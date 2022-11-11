跌深+產業現轉機 法人急回補15檔電子股

美國10月通膨數據低於市場預期，聯準會（Fed）升息步調有望緩和，提振市場士氣，美股大漲，激勵台股11日狂歡，權值龍頭台積電（2330）跳空漲逾34元，電子族群激昂，法人普遍看好跌多電子股為反攻先鋒，包括聯電（2303）、聯發科（2454）等，吸引法人11日急回補。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，美國最新CPI數據全數低於市場預期，美股大展反彈行情，台股11日站上萬四大關，重返季線，量能也跟著回升，有利台股短線維持偏多格局。此時布局建議以明年產業能見度高、具成長性者，預估2023年電子族群的成長性將優於傳產股。

值此之際的選股方向，法人認為，跌深個股搭配產業出現轉機為先。包括台積電、聯電、聯發科、欣興、南電、日月光投控、力旺、大立光、信驊、智原、祥碩、世界、景碩、廣達、群創等，今年以來股價跌幅10％～60％以上，隨台股反彈確立，法人11日啟動回補3.21億元～190.73億元不等。

晶圓代工龍頭台積電，10月營收以2,102.66億元，創單月營收歷史次高紀錄。隨HPC（高效能運算）處理器接單依舊暢旺，5奈米、4奈米產能維持滿載，法人推估，台積電11、12月平均月營收可望介於2,100～2,200億元之間，單月營收仍有機會改寫歷史新高，整體第四季營收可望達成財測目標，有望續締新猷。

近期也有外資認為，台積電低檔布局時機已現，是半導體領域首選。

ABF三雄欣興、南電、景碩全數上榜。

法人表示，高速運算晶片發展趨勢成形，先進封裝技術帶動高層數ABF封裝載板用量大增，高階ABF需求未來幾年將強勁拉升，儘管下半年客戶對PC訂單有所調整，但產能缺口迅速獲填補，顯示ABF載板市場供需持續吃緊，預期明年起ABF載板市況將再度供不應求。