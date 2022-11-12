外資雙11爆買台股488億 下周1事牽動後市

通膨數據出現見頂跡象後，不光美股以破千點的漲點反映，憋屈已久的台股，11日開盤後在台積電等電子權值股領軍下，一舉突破季線及萬四反壓，收在14,007點。配合月底選舉及年底作帳行情，法人預期，指數有續往半年線14,602點叩關的潛力。

得益於美國10月消費者物價指數（CPI）年增率回落，芝商所（CME）的FedWatch工具顯示聯準會（Fed）12月升息2碼機率來到8成以上。在美元指數創十年來最大跌幅後，外資也啟動大規模回補動作，11日單日大買488.36億元，創下今年最高、史上第三高的紀錄。

外資買賣超個股中，光台積電一檔就買超201.38億元，占比41.24％，若將外資買超前十大個股金額加總，占比更逾七成。

大象站到風口也能飛

大象站到風口也能飛，台積電11日股價收漲34元，成功收復10月11日跳空缺口，進入季線攻防戰，以441.5元作收，貢獻大盤307點。

隨著外資歸隊，台股11日價量齊揚，加權指數早盤一度大漲541點，創下史上第五大紀錄外，成交值也突破3,409.08億元，改寫半年以來新高。有別於外資的強勢回補，散戶動作卻依舊保守，據證交所資料顯示，融資融券餘額11日分別減少17.76億元、1.29萬張，融資餘額更創兩年來新低。

中美關係牽動後市

展望下周，G20峰會即將登場，習拜會確定成局受關注，若中美關係能夠緩和，將助漲股市持續反彈；另俄烏也都將派代表團參與，俄羅斯總統普丁是否出席成為外界關注焦點，此前俄羅斯從赫爾松撤軍，烏克蘭總統澤倫斯基也提出談判條件。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股此波反彈，從周KD指標黃金交叉等面向研判，指數已如先前預期一舉攻上季線、萬四整數關卡，加權指數11日觸抵沿17,770點、16,811點、15,475點等高點延伸的下降壓力線，下周短線漲多股雖將震盪劇烈，指數攻勢暫歇；但後續仍有11月底的選舉行情、12月的年終行情可期，年底前指數將具備向半年線挑戰的潛力。

兆豐投顧研究部協理黃國偉指出，先前市場過度反應通膨與Fed升息利空，台股11日只是偏向一次性的修正，Fed亦不會因單一經濟數據就改變政策方向，還是要視後續相關數據的變化而定，不過年底前的作帳行情仍可期待，預料今年的作帳高峰將在聯準會12月14日會議決議前就將結束。

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