臺企銀、南電等17檔萬四如意股 續攻

美國10月通膨降溫，聯準會可能放緩升息腳步，激勵全球股市同步飆漲，台股11日大漲503.8點，漲幅3.73％，收在14,007.56點，意外收復「萬四」大關。在台股衝關之際，挑選有基本面支撐的個股，計有華新、臺企銀、南電等17檔，可望成為下周台股的中流砥柱。

因美股大漲、美元走弱，外資11日強勁回補台股488億元，累計11月以來買超665億元，讓台股指數落後補漲，11日指數重回季線，收復「萬四如意」大關，其中台積電一日大漲34元，為重要推手。

展望下周台股布局，適逢上市櫃公司公布10月營收，選出10月營收呈現年增、月增，再搭配第三季每股稅後純益（EPS）優於第二季，依據三大法人近五個交易日買超的個股：有華新、臺企銀、南電、榮剛、華通、台灣高鐵、王品、中美晶、東鹼、高力、環球晶、敬鵬、宏盛、晶心科、昇陽半導體、聚陽、奇鋐等17檔。

在台股衝關之際，台新投顧副總黃文清建議，仍以基本面為投資方向。本周三大法人買超第一檔的基本面強勢股為華新，挾著本業優異表現及併購歐洲同業CAS將切入汽車、油氣、航太、醫療與機械加工等高端產業，法人看好併購效益將在2023年第一季發酵，因此提前卡位。

ABF載板南電在歷經法人持股鬆動，股價頻破底，鑑於評價相當低及樹林一期及昆山二期開始量產及基本面仍強勁，11日法人強勁回補，股價飆上漲停256.5元。南電指出，ABF載板產能將全數滿載，需求並未鬆動。

華通第三季財報亮眼，再創新高，EPS 2.11元，10月營收再創新高達78.38億元，基於華通HDI在PCB業界領先、衛星商機持續，三大法人續買華通。

永豐投顧總經理李學詩認為，美股道瓊指數已過年線、S＆P500站上季線及半年線、費城半導體指數突破半年線，Nasdaq指數則是最弱勢，尚未站上季線，道瓊及費半指數成分股少指數波動較大，後續科技股是否已止跌回穩，當以Nasdaq指數為觀察指標。